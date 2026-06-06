Украинцам обещают зарплаты до 44 тысяч гривен: когда ждать

Повышение зарплаты / © УНИАН

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В течение следующих трех лет в Украине ожидается постепенный рост средней заработной платы до более 44 тысяч гривен.

Об этом говорится в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2027-2029 годы, опубликованном на сайте Кабинета Министров.

Документ предусматривает два возможных сценария развития экономики, которые отличаются темпами инфляции и динамикой роста доходов населения.

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По первому, более оптимистичному сценарию, средняя номинальная заработная плата (брутто) вырастет с 35 010 грн в 2027 году до 39 362 грн в 2028-м и достигнет 44 083 грн в 2029 году.

Правительство также прогнозирует постепенное замедление инфляции в течение этого периода.

В частности, среднегодовая инфляция по этому сценарию снизится с 109,3% в 2027 году до 107,5% в 2028-м и 105,9% в 2029 году, что должно способствовать реальному росту доходов населения.

Второй, более консервативный сценарий предполагает более медленный рост зарплат и более высокий уровень инфляционного давления.

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В этом случае средняя заработная плата в 2029 году составит 43 185 грн, что почти на 900 грн меньше, чем в первом варианте.

Разница между сценариями сохраняется на протяжении всего прогнозного периода, что влияет как на уровень доходов населения, так и на темпы экономического восстановления.

Различные сценарии могут быть обусловлены различными предположениями относительно макроэкономической стабильности и развития ситуации с безопасностью в стране.

Зарплаты в Украине — последние новости

Напомним, пересмотр социальных стандартов в июне 2026 года не предусматривается. Минимальная зарплата останется на уровне 8647 гривен - это закреплено законом «О Государственном бюджете на 2026 год».

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Ранее главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный рассказал, что реальная средняя зарплата в Украине без учета военных выплат составляет менее, чем 20 тысяч гривен.

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