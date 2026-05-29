Украинцам показали обломки "Орешника": чью "начинку" там нашли (фото)

Обломки российской ракеты «Орешник» / © УНІАН

Журналистам продемонстрировали электронную «начинку» российских ракет и беспилотников, которыми враг атаковал Украину. В частности, показали и плату управления ракеты «Орешник».

Об этом сообщает УНИАН.

Представители медиа увидели электронные компоненты ракет и дронов, которыми Россия осуществила последнюю массированную атаку по Украине. На печатных платах нашли детали китайского, американского, японского, немецкого и швейцарского производства.

Часть микросхем имела затертые серийные номера, однако эксперты убеждены, что среди них также есть электроника из США.

Отдельное внимание уделили плате управления «Орешника». Как отмечают специалисты, она содержит российские и белорусские компоненты. Некоторые микрочипы и платы, по их словам, были изготовлены на минском заводе «Интеграл».

В то же время самая новая деталь, найденная среди обломков «Орешника», была произведена почти десять лет назад — в 2017-м. Часть электроники оказалась еще более старой.

Обломки российской ракеты «Калибр» / © УНІАН

Компоненты российских дронов и ракет / © УНІАН

Компоненты российских дронов и ракет / © УНІАН

Напомним, как сообщали уже накануне эксперты, анализ обломков ракеты «Орешник», ударившей по Белой Церкви, показал, что большинство ее электронных компонентов — российского и белорусского производства. Это свидетельствует об изменении состава «начинки» по сравнению с началом войны. Ракета несла инертные боеголовки (бетонные и металлические блоки вместо взрывчатки), что подтверждает использование системы как инструмента психологического и политического давления для демонстрации возможностей доставки ядерного заряда. Исследование подтвердило способность ракеты разделяться на 36 боевых элементов.

