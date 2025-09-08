Украинцам пора запастись фонариками и павербанками: в YASNO предупредили о тяжелой осени

Отключение света / © iStock

Из-за угрозы новых атак со стороны России на энергетику страны, украинцам и бизнесу советуют быть готовыми к перебоям с электроснабжением этой осенью.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в соцсети X.

Он призвал население и бизнес подготовиться к различным сценариям в случае перебоев с электроснабжением. По его словам, опыт предыдущих атак на энергетическую инфраструктуру позволяет энергетикам знать, как реагировать, однако особого оптимизма относительно безопасной осени нет.

«Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет. Выводы за все предыдущие атаки сделаны. Энергетики уже имеют опыт и точно знают, что делать в случае атак», — отметил Коваленко.

Он рекомендует населению

проверить имеющиеся павербанки и фонарики или приобрести их;

продумать сценарий на случай отключения электричества;

зарядить все гаджеты и пауэрбанки;

иметь запас воды и скоропортящейся пищи.

Для бизнеса эксперт советует

провести технический осмотр генераторов и резервных установок;

рассмотреть возможность установки систем бесперебойного питания, при необходимости обратиться к консультантам YASNO.

«Никакой паники, надеемся, что это все не понадобится этой осенью, но лучше быть готовыми и ничем не воспользоваться, чем не быть готовыми и паниковать», — подчеркнул Коваленко.

Напомним, ранее мы писали о том, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Россия с 2022 года регулярно атакует энергетику Украиныперед зимним отопительным сезоном, а слова Путина об «ответных ударах» являются ложью.