Украинцам прогнозируют поздний выход на пенсию: чего ожидать от рынка труда до 2030 года

Все больше украинских пенсионеров сознательно выбирают активную жизнь

Реклама

В Украине прогнозируют существенное увеличение реального возраста выхода на пенсию до 70-75 лет. К этому побуждает двойное давление: дефицит кадров на рынке труда заставляет работодателей держаться за опытных специалистов, а недостаточный размер пенсионных выплат не оставляет пенсионерам иного выбора, кроме продолжения работы.

Такое мнение высказал исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский в интервью украинскому интернет-изданию The Page. Вышлинский считает, что государство должно развивать доступ к качественным медицинским услугам для тех, кто не может себе позволить их. А частный сектор должен включать психологическую и психиатрическую помощь в программы медицинского страхования работников.

«Многие люди будут вынуждены работать до глубокой старости, фактически умирая на рабочем месте, потому что пенсии не будет хватать. Тем временем владельцы бизнеса будут умолять: „Петр Иванович, не увольняйтесь!“, потому что заменить его не кем. Но условный Петр Иванович не привык следить за здоровьем», — предполагает он.

Реклама

Роль бизнеса в сохранении работоспособности сотрудников

Вышлинский отмечает, что если работодатель замечает нетипичное поведение у работника, ранее работавшего эффективно, стоит прежде всего поговорить с ним и помочь обратиться к специалисту. Бизнес может посодействовать получению профессиональной медицинской помощи.

«Владелец бизнеса, заметив, что эффективный годами работник ведет себя нетипично, должен не наказывать его, а поговорить и, имея лучшие ресурсы и контакты, отправить к профессиональному врачу. Часто элементарное медикаментозное лечение может вернуть человеку комфортную жизнь и работоспособность — то, чего он сам не сделал бы из-за внутренних барьеров», — сказал Глеб Вышлинский в интервью.

Кадровый дефицит и автоматизация производства

Также по наблюдениям эксперта, с начала полномасштабного вторжения произошли структурные изменения из-за выезда образованных женщин среднего возраста. Если раньше офис-менеджер для средней компании было найти легко, то теперь эти функции должен выполнять дорогой высокооплачиваемый специалист, считает Вышлинский.

Эксперт отмечает, что из-за дефицита рабочей силы бизнес все активнее переходит к механизации и автоматизации. По его словам, предприятия уже устанавливают роботизированные линии на сортировочных центрах и производствах, ведь иногда это выгоднее, чем зависеть от нехватки работников.

Реклама

В то же время, такая модернизация требует значительных инвестиций. Примером является промышленное растениеводство, активно автоматизируемое и позволяющее производить больше продукции с меньшим количеством людей, что в современных условиях становится преимуществом.

Миграционная политика как выход для рынка труда

Кроме того, Вышлинский говорит, о необходимости изменений в миграционной политике и преодолении общественных стереотипов по отношению к иностранным работникам. Он считает, что опасения, что мигранты заберут рабочие места, не соответствует реальности, ведь на многие позиции уже не хватает украинцев.

Хотя остается вопрос, готовы ли квалифицированные специалисты ехать в Украину с учетом рисков безопасности, поэтому стране, вероятно, придется конкурировать за менее обеспеченных трудовых мигрантов, что может создавать дополнительные социальные вызовы.

Напомним, в Украине работодатели все чаще готовы трудоустраивать людей пенсионного возраста. И все больше украинских пенсионеров сознательно выбирают активную жизнь. Даже в самые сложные времена некоторые находят силы и время, чтобы путешествовать, вести блоги, овладевать ИТ и даже покорять модельный бизнес. Также аналитики сочли: 48 процентов пожилых людей в Украине готовы работать и после выхода на пенсию.