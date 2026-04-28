Украинцам разрешат вступать в брак с 14 лет?: Стефанчук ответил

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал слухи, что в Украине якобы разрешат брак с 14 лет.

Стефанчук в видеосообщении в Facebook рассказал о новых положениях законопроекта Гражданского кодекса, который был принят в первом чтении во вторник, 28 апреля.

Он подчеркнул, что этот документ готовили 7 лет.

Позволят ли брак с 14 лет

«Ну и конечно, как и любая важная вещь, она начала обрастать своими слухами, мифами и просто неправдой. В Украине разрешат заключение брака с 14 лет — уважаемые коллеги, как я и говорил, в проекте, который сегодня приняли, этой нормы нет», — подчеркнул спикер ВР.

Запретят ли расторгать брак во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка

Стефанчук подчеркнул, что этой нормы в проекте тоже нет.

Юридически закрепляется статус помолвки

То есть если человек побежал жениться, а потом передумал, ему могут заставить компенсировать не только расходы на свадьбу, но и моральный вред.

Глава ВР напомнил, что эта норма и сегодня находится в семейном кодексе, и может быть применена. И она по-прежнему перенесена в новый гражданский кодекс.

Семья исключительно как союз супругов

«Этих хейтеров отдельно хочу познакомить эта книга, которая называется Конституция Украины, 51 статья, которой именно такую норму и содержит: „брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины“, — напомнил Стефанчук.

Он заверил, что никакие другие положения в новом гражданском кодексе нардепы в этой статье не вставили.

Удаление детей из семьи

Также спикер заверил, что у граждан не будут изымать детей по более жестким основаниям и в целом не изменилась область усыновления и базовые нормы о детях.

Ранее психологи предупредили, что 14-летние дети не способны отвечать за брак ни физически, ни ментально.

