Украинцам сказали, чего ждать зимой со светом: назван главный риск

Отключение света зимой / © unsplash.com

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Зимой украинцы не должны столкнуться с массовыми отключениями электроэнергии продолжительностью 12-16 часов в сутки. В то же время энергосистема имеет серьезный вызов, связанный с повреждением сетевой инфраструктуры в результате российских атак.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

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По его словам, у Украины есть достаточный ресурс, чтобы подготовиться к прохождению отопительного сезона. В частности, речь идет о запасах природного газа и развитии распределенной генерации. По данным эксперта, уже развернуто более 1,7 ГВт таких электростанций.

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Закревский отметил, что в настоящее время доступная генерация составляет около 17 ГВт мощности.

«У нас сейчас генерации 17 гигаваттов по мощности, и из них 6 — это солнце, 11 с половиной — это импорт, атомная энергетика и все остальное», — сказал он.

Россия сменила тактику ударов по энергетике

По словам эксперта, одним из ключевых рисков для стабильности электроснабжения является не столько нехватка самого поколения, сколько дефицит пропускной способности сетей.

Российские войска все чаще атакуют линии электропередачи и другие элементы сетевой инфраструктуры. Из-за повреждений таких объектов электроэнергию сложнее передавать туда, где возникает наибольшая потребность.

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В то же время, Закревский считает подобную тактику экономически невыгодной для России. По его оценке, стоимость использованных для таких атак ракет может быть значительно выше затрат Украины на оперативное восстановление поврежденных конструкций.

Окончательная ситуация со светом зимой в Украине будет зависеть от масштаба будущих российских ударов и состояния энергетической инфраструктуры. Об этом сообщают украинские энергоэксперты.

Между тем жителей Херсона призвали выезжать, ведь Херсонская ТЭЦ испытала серьезные разрушения и рассчитывать на ее работу в обычном режиме во время отопительного сезона уже не приходится.

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