Украинцам следует иметь запас продуктов и воды на неделю-полторы: заявление Госпродпотребслужбы

Супермаркет с продуктами / © pixabay.com

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В условиях войны украинцам рекомендуют иметь дома автономный запас продуктов на 7-12 дней. Специалисты призывают избегать панических закупок пищи и обращать особое внимание на срок годности товаров.

Об этом начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук рассказал в эфире телеканала «Новыны.Live».

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Катеринчук отметил, что в условиях войны украинцам следует иметь дома определенный запас продуктов, однако делать его чрезмерным не нужно.

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«В условиях войны мы все понимаем, что умеренный запас продуктов должен быть, но он должен быть небольшой на самом деле — 7, 10, 12 суток для автономного обеспечения жизнедеятельности», — сказал начальник Госпродпотребслужбы Киева.

Он констатировал, что российские удары направлены не только по логистическим складам, но и по объектам критической инфраструктуры. Поэтому ситуация может кардинально измениться буквально за один день.

«Конечно, не нужно хаотично и панически закупать продукты питания на большой срок, такой, например, как месяц и больше. Потому что мы знаем, что продукты питания имеют свой срок годности. За качеством продуктов нужно также следить и обращать на это большое внимание», — отметил Катеринчук.

Отдельно он посоветовал позаботиться о достаточном запасе питьевой воды. Специалист пояснил, что необходимое количество каждая семья должна определять самостоятельно, ориентируясь на ежедневное потребление и количество дней, на которые нужно обеспечить автономность.

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По словам начальника Госпродпотребслужбы Киева, дома также следует иметь привычные продукты, которые семья потребляет в повседневной жизни.

«Мы не привязываемся к чему-то особенному. То есть мы понимаем, что если это мясная продукция, значит она должна храниться в соответствующем температурном режиме. Если это какие-то крупы, они должны храниться в должном месте. Если мы берем, например, фабричные продукты питания, которые упакованы в упаковку, на них есть срок годности, условия хранения. Если это взять общие критерии такие, может быть, подсолнечное масло, возможно, крупы и так далее», — рассказал Катеринчук.

Он обратил внимание на правила хранения таких запасов: следует держать продукты в прохладном и темном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что, несмотря на уничтожение Россией продовольственных складов и потери до 90% мощностей на отдельных объектах, угрозы системного дефицита базовых продуктов в Украине нет. Рынок и ритейл адаптируются к вызовам: перестраивают логистику, перемещают запасы и меняют маршруты. В отдельных магазинах могут временно меняться ассортимент или доступность отдельных товаров.

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