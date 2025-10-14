Украинцам советуют одеваться теплее: какой будет погода в среду

Прогноз погоды / © iStock

Реклама

В Украине в среду, 15 октября, будет преобладать холодная погода с ночными температурами, близкими к нулю, а местами и ниже. Существенные осадки прогнозируются лишь в отдельных регионах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, ближайшей ночью температура воздуха по стране составит +1⋯+4 градуса, при этом местами вероятно снижение до нуля и ниже. Дневная температура 15 октября прогнозируется в пределах +7⋯+11 градусов. Традиционно теплее всего будет в южной части, на Закарпатье и юго-востоке, где воздух прогреется до +11⋯+15 градусов.

Реклама

Осадки в виде дождей наиболее вероятны в Черниговской и Сумской областях. На остальной территории Украины существенные дожди маловероятны. Диденко также предупредила о туманах, которые могут усложнить видимость для водителей.

В столице, Киеве, 15 октября ожидается холодная погода. Ночью температура составит +2⋯+5 градусов, а днем — около +8 градусов. Утром возможен небольшой дождь, однако днем существенных осадков не будет.

По ее словам, по ориентировочному прогнозу, который потребует уточнения, через выходные, на следующие, 25-26 октября, может быть теплее.

Напомним, ранее мы писали о том, что на этой неделе температура снизится, особенно ночью, в Карпатах возможен мокрый снег.