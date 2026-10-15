Украинцам советуют сделать запас воды на 72 часа: специалисты сделали важное предупреждение

Вода из крана / © pexels.com

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После блекаута, обстрела или аварии на водопроводе водоснабжение может внезапно прекратиться. В такой ситуации важно знать, как правильно запастись водой, в чем ее хранить и как проверить, безопасно ли ее пить. Использование загрязненной воды может представлять угрозу здоровью, даже если она выглядит чистой.

Об этом напоминают специалисты Центра общественного здоровья Украины.

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Почему вода после аварии на водопроводе может быть опасна

После повреждения систем водоснабжения в воду могут попасть болезнетворные микроорганизмы и опасные химические вещества, предупреждают Центр общественного здоровья Украины. При этом определить загрязнение только по цвету, запаху или вкусу невозможно: вода может оставаться прозрачной, но быть опасной для употребления.

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«Большинство таких загрязнений невозможно заметить по внешнему виду, запаху или вкусу», — отмечают специалисты Центра общественного здоровья Украины.

Поэтому после аварий на водопроводе и других нарушений водоснабжения важно придерживаться рекомендаций местных властей и водоканала. При официальном предупреждении пить воду из-под крана нельзя.

Как правильно сделать запас питьевой воды

Специалисты Центра общественного здоровья Украины советуют заранее подготовить запас питьевой воды и чистые емкости для хранения. Для этого следует использовать только тару, предназначенную для пищевых продуктов и питьевой воды.

«Люди часто действуют наспех: набирают последнюю воду из крана, используют непроверенные источники или первую попавшуюся тару», — отмечают в ЦОС.

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Перед наполнением емкости нужно тщательно вымыть. Не следует использовать бутылки и канистры из-под бытовой химии, горючего или других технических жидкостей, даже если они кажутся чистыми.

«Сохраняйте воду в плотно закрытых емкостях, в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Если можете, сделайте запас заранее, не дожидаясь отключения водоснабжения», — советуют специалисты Центра общественного здоровья Украины.

Можно ли пить воду из-под крана после возобновления водоснабжения

«Восстановление подачи воды не всегда означает, что ее можно пить. После аварии или повреждения сетей дождитесь официальной информации о качестве воды и рекомендациях по ее использованию», — советуют в Центре общественного здоровья Украины.

Если есть риск микробного загрязнения, воду можно обеззаразить кипячением, если это рекомендовано соответствующими службами.

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«Доведите ее до активного кипения как минимум на одну минуту, после чего охладите и перелейте в чистую закрытую емкость», — отмечают специалисты ЦОС.

Важно помнить: кипячение помогает уничтожить большинство болезнетворных микроорганизмов, но не устраняет опасные химические вещества.

«Если есть подозрение на химическое загрязнение, такую воду нельзя считать безопасной после кипячения», — предупреждают в Центре общественного здоровья Украины.

Как соблюдать гигиену во время отключения воды

«При длительном отключении водоснабжения важно не только иметь запас питьевой воды, но и соблюдать правила гигиены. Мойте руки безопасной водой с мылом, особенно перед приготовлением и едой, после посещения туалета и контакта с загрязненными поверхностями», — советуют в Центре общественного здоровья Украины.

Если нет возможности вымыть руки, можно воспользоваться антисептиком на спиртовой основе, желательно с содержанием спирта не менее 60%. Однако он не заменяет мытье рук во всех ситуациях, в частности, когда руки заметно загрязнены.

«Не используйте для питья воду из рек, озер, открытых водоемов или непроверенных источников без должной очистки и обеззараживания», — предупреждают специалисты ЦОС.

Основные правила безопасности воды во время блекаута

По рекомендациям Центра общественного здоровья Украины стоит:

Предварительно подготовить запас питьевой воды.

Хранить воду только в чистых емкостях, предназначенных для питьевой воды.

Не определять безопасность воды только по ее цвету, запаху или вкусу.

После аварий на водопроводе соблюдать официальные рекомендации по использованию воды.

Кипятить воду при риске микробного загрязнения, если это рекомендовано специалистами.

Не пить воду, которая может быть загрязнена химическими веществами даже после кипячения.

Соблюдать правила гигиены рук и использовать безопасную воду для приготовления пищи.

Заблаговременный запас воды и соблюдение рекомендаций поможет снизить риск инфекционных заболеваний и сохранить здоровье во время блекаутов, обстрелов и аварий на системах водоснабжения.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, сколько воды нужно иметь дома на случай блекаута и как рассчитать необходимый запас.

Также мы писали о рисках перебоев с водоснабжением в Киеве зимой и основных угрозах для работы водоканала.

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