Украинцам советуют запасаться водой и продуктами: сколько нужно иметь
Как подготовить дом к длительным отключениям света и тепла.
На фоне чрезвычайной ситуации в энергосистеме Министерство внутренних дел Украины призывает граждан позаботиться о базовой готовности к возможным длительным отключениям света и тепла. Спасатели рекомендуют сформировать дома стратегический запас ресурсов, которого хватит минимум на 3-5 дней.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в соцсетях.
Чек-лист: что должно быть в каждом доме
Для обеспечения жизнедеятельности во время блекаута необходимо заранее подготовить:
Вода и еда. Сделать запас питьевой и технической воды, а также продуктов длительного хранения, не требующих сложного приготовления.
Медикаменты и гигиены. Сформировать аптечку с вашим базовым лекарством и средствами личной гигиены.
Энергия и транспорт. Зарядите павербанки, проверьте состояние авто и полный бак горючего.
Позаботьтесь о животных. Сделайте запас корма для домашних питомцев на несколько суток.
В случае необходимости срочной эвакуации или перемещения к укрытию под рукой должна быть собрана сумка. К ней следует положить оригиналы документов, наличные деньги, теплые вещи и индивидуальные средства обогрева (грелки, термоодеяла).
Как выжить в холодной квартире
Во время перебоев с отоплением в МВД советуют не тратить тепло на всю квартиру.
Концентрация тепла: находитесь в одной, самой маленькой комнате.
Многослойность: одевайте на себя несколько слоев одежды.
Активность: поддерживайте легкую физическую активность, чтобы разогнать кровь и используйте грелки.
Куда обращаться за помощью
Если вы остались без связи или нуждаетесь в помощи, действуют следующие каналы коммуникации:
Единый номер экстренных служб: 112.
Через интернет: приложение «112 Ukraine» (работает через Wi-Fi, если отсутствует мобильная сеть).
Пункты Несокрушимости: узнать адрес ближайшего пункта обогрева можно также по номеру 112.
«Будьте готовы к усиленным мерам безопасности: следите за сообщениями властей, позаботьтесь о безопасности детей и ограничьте пребывание на улице без необходимости в темное время суток», — отметили в МВД.
Напомним, из-за постоянных атак врага на энергетическую инфраструктуру и аварийные отключения света, граждане вынуждены адаптироваться к новым условиям жизни. На этот раз в социальных сетях приобрел вирусную популярность метод глажения одежды без использования электрического утюга.
Также на фоне холодов Минздрав и врачи призывают украинцев соблюдать правила безопасного согревания: одеваться слоями, употреблять теплую калорийную пищу, обустраивать одну «теплую комнату» в доме и избегать использования открытого огня.