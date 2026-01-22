ТСН в социальных сетях

Украинцам советуют запасаться водой и продуктами: сколько нужно иметь

Как подготовить дом к длительным отключениям света и тепла.

Вода

Вода / © pixabay.com

На фоне чрезвычайной ситуации в энергосистеме Министерство внутренних дел Украины призывает граждан позаботиться о базовой готовности к возможным длительным отключениям света и тепла. Спасатели рекомендуют сформировать дома стратегический запас ресурсов, которого хватит минимум на 3-5 дней.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в соцсетях.

Чек-лист: что должно быть в каждом доме

Для обеспечения жизнедеятельности во время блекаута необходимо заранее подготовить:

  • Вода и еда. Сделать запас питьевой и технической воды, а также продуктов длительного хранения, не требующих сложного приготовления.

  • Медикаменты и гигиены. Сформировать аптечку с вашим базовым лекарством и средствами личной гигиены.

  • Энергия и транспорт. Зарядите павербанки, проверьте состояние авто и полный бак горючего.

  • Позаботьтесь о животных. Сделайте запас корма для домашних питомцев на несколько суток.

В случае необходимости срочной эвакуации или перемещения к укрытию под рукой должна быть собрана сумка. К ней следует положить оригиналы документов, наличные деньги, теплые вещи и индивидуальные средства обогрева (грелки, термоодеяла).

Как выжить в холодной квартире

Во время перебоев с отоплением в МВД советуют не тратить тепло на всю квартиру.

  1. Концентрация тепла: находитесь в одной, самой маленькой комнате.

  2. Многослойность: одевайте на себя несколько слоев одежды.

  3. Активность: поддерживайте легкую физическую активность, чтобы разогнать кровь и используйте грелки.

Советы для украинцев МВД Украины. / © МВС Украины в Telegram

Куда обращаться за помощью

Если вы остались без связи или нуждаетесь в помощи, действуют следующие каналы коммуникации:

  • Единый номер экстренных служб: 112.

  • Через интернет: приложение «112 Ukraine» (работает через Wi-Fi, если отсутствует мобильная сеть).

  • Пункты Несокрушимости: узнать адрес ближайшего пункта обогрева можно также по номеру 112.

«Будьте готовы к усиленным мерам безопасности: следите за сообщениями властей, позаботьтесь о безопасности детей и ограничьте пребывание на улице без необходимости в темное время суток», — отметили в МВД.

Напомним, из-за постоянных атак врага на энергетическую инфраструктуру и аварийные отключения света, граждане вынуждены адаптироваться к новым условиям жизни. На этот раз в социальных сетях приобрел вирусную популярность метод глажения одежды без использования электрического утюга.

Также на фоне холодов Минздрав и врачи призывают украинцев соблюдать правила безопасного согревания: одеваться слоями, употреблять теплую калорийную пищу, обустраивать одну «теплую комнату» в доме и избегать использования открытого огня.

