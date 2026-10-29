Украинцам станет сложнее получить гражданство Польши: какие новые правила готовит правительство

Украинцы в Польше.

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Правительство Польши предлагает изменить закон о польском гражданстве. Цель инициативы — адаптировать законодательство к увеличению количества проживающих в стране иностранцев, а также усилить безопасность процедур приобретения гражданства.

Действующий закон был принят в 2009 году, когда Польша была прежде всего страной эмиграции, сообщает RMF24.

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Впрочем, с тех пор ситуация существенно изменилась: после вступления в ЕС, особенно с 2014-го, в страну стало приезжать значительно больше иностранцев, в частности из-за войны в Украине. Количество мигрантов также возросло благодаря упрощению процедур трудоустройства, получению разрешений на работу и постоянному проживанию. Это касается, в частности, людей польского происхождения и владельцев Карты поляка.

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В польском правительстве отмечают: чем больше иностранцев поселяется в стране, тем больше заявок на получение гражданства поступает. Именно поэтому, считают чиновники, действующие правила нуждаются в обновлении.

Что предлагают

Законопроект предусматривает увеличение минимального срока легального проживания в Польше, необходимого для получения польского гражданства посредством процедуры признания гражданином. В то же время, конкретный период, на который хотят продлить этот срок, пока не определили.

Кроме того, иностранцы должны будут:

составить декларацию о верности Республике Польша;

пройти тест на знание Польши и ее особенностей;

подтвердить знание польского языка на уровне B2 вместо нынешнего B1;

доказать, что центр их жизненного интереса и налоговое резидентство расположены в Польше;

предоставить документы о минимальном доходе, источниках содержания и законных основаниях пользования жильем.

Основания для отказа и лишения гражданства

Законопроект предусматривает обязательный отказ в предоставлении польского гражданства в ситуациях, свидетельствующих об угрозе государственной безопасности или общественному порядку.

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Среди оснований — обвинительный приговор, определенные штрафы и административные взыскания, предоставление ложных сведений или использование поддельных документов при процедуре получения гражданства.

Правительство предлагает разрешить отменять решение о признании гражданином Польши или восстановлении гражданства в любой момент — даже спустя много лет после его принятия.

Это касается только случаев, когда выяснится, что иностранец получил гражданство путем обмана. К примеру, если он подал поддельные документы, предоставил ложную информацию или скрыл важные обстоятельства при рассмотрении заявления.

Упрощенную процедуру хотят отменить

Изменения будут также касаться восстановления польского гражданства. Правительство планирует постепенно прекратить действие упрощенной процедуры, предусмотренной статьей 38 закона. Подать заявление по этому порядку можно будет до 31 декабря 2030 года.

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Также в этой процедуре планируется ввести декларацию о верности Польше и новые основания для отказа.

Как сообщалось, Польша планирует изменить правила выплат украинским беженцам. Речь идет о программе «800 Плюс», согласно которой родители получают 800 злотых ежемесячно на каждого ребенка — около 9,2 тыс. грн. Правительство планирует отказаться от ежегодной повторной подачи заявлений, если обстоятельства в семье не изменились.

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