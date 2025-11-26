ТСН в социальных сетях

Украина
399
1 мин

Украинцам стало проще ехать за границу: что изменилось

Новый порядок контроля начнет работать на маршрутах Киев — Перемышль и Киев — Хелм.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Интерсити

Интерсити / © uz.gov.ua

Международные поездадля украинцев станут более удобными: пограничный и таможенный контроль будут проводить прямо в вагонах без длительных остановок на границе.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram

"Делаем международные путешествия для украинцев более удобными. Сегодня приняли решение, которое позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда - без длительных остановок на границе и без лишнего стресса для пассажиров", - отметила Свириденко.

Такой формат уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении. Таможенники и пограничники проводят проверку пассажиров во время движения поезда на подъезде к границе. Правительство планирует постепенно распространить эту практику и на спальные вагоны ночных международных маршрутов.

Новый режим заработает в поездах

  • Киев - Перемышль

  • Киев - Хелм

По ее словам, ожидается, что ускоренный контроль в движении начнет действовать уже с января 2026 года, а после этого планируется масштабирование на другие поезда этих направлений.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 14 декабря PKP Intercity запускает международный ночной поездEN Carpatia. Новый маршрут обеспечит прямое сообщение Перемышля с Мюнхеном, Веной, Братиславой и Будапештом.

