Украинцам в Британии упростили оформление паспортов: как заказать документ

Украинский паспорт

Реклама

Наконец, украинские паспорта теперь в Лондоне. Начиная с 30 декабря, в столице Великобритании заработает долгожданный паспортный сервис для украинцев.

Это тот самый «Документ», который знает каждый, кто оформлял ID или загранпаспорт в Украине, объяснил представитель в Великобритании уполномоченного в Верховной раде по правам человека, совладелец юридической фирмы Sterling Law Юрий Лысенко в Facebook.

Что это означает на практике

Вы сможете подать документы прямо в Лондоне, не выезжая в Европу или домой.

Реклама

Будут работать в тестовом режиме, поэтому:

принимают только по предварительной онлайн-записи

никаких живых очередей

запись здесь: london.pasport.org.ua

Какие услуги уже доступны:

- оформление / обмен ID-карты

новый или обновленный загранпаспорт (для детей и взрослых)

Реклама

— переход из старого паспорта (книжечки 1994 г.) на ID

— заказ доставки документов, оформляемых в других странах

«Если планировали обновить паспорт, сделать документы ребенку или просто избежать сложных поездок, пора забронировать место. Сохраните себе ссылку и передайте дальше: london.pasport.org.ua», — отметил Юрий Лысенко.

Напомним, Кабмин обновил типы документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство.