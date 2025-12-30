- Дата публикации
Украинцам в Британии упростили оформление паспортов: как заказать документ
Украинцы в Британии теперь могут оформить ID карты на месте.
Наконец, украинские паспорта теперь в Лондоне. Начиная с 30 декабря, в столице Великобритании заработает долгожданный паспортный сервис для украинцев.
Это тот самый «Документ», который знает каждый, кто оформлял ID или загранпаспорт в Украине, объяснил представитель в Великобритании уполномоченного в Верховной раде по правам человека, совладелец юридической фирмы Sterling Law Юрий Лысенко в Facebook.
Что это означает на практике
Вы сможете подать документы прямо в Лондоне, не выезжая в Европу или домой.
Будут работать в тестовом режиме, поэтому:
принимают только по предварительной онлайн-записи
никаких живых очередей
запись здесь: london.pasport.org.ua
Какие услуги уже доступны:
- оформление / обмен ID-карты
новый или обновленный загранпаспорт (для детей и взрослых)
— переход из старого паспорта (книжечки 1994 г.) на ID
— заказ доставки документов, оформляемых в других странах
«Если планировали обновить паспорт, сделать документы ребенку или просто избежать сложных поездок, пора забронировать место. Сохраните себе ссылку и передайте дальше: london.pasport.org.ua», — отметил Юрий Лысенко.
Напомним, Кабмин обновил типы документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство.