Украинцам все чаще нечего есть: в Раде сделали тревожное заявление

Пенсионер

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Народная депутат Оксана Савчук заявила об увеличении количества украинцев, которые попадают в больницы с последствиями недоедания.

О ситуации депутат рассказала в эфире Ранок.LIVE.

По словам Савчук, все больше украинцев из-за сложного материального положения не могут обеспечить себя полноценным питанием. Больше всего это касается пожилых людей.

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«К сожалению, возросло количество людей, которым нечего есть. Они недоедают и попадают в больницы уже в очень плохом анемическом состоянии. Это преимущественно пожилые люди», — сказала народная депутат.

Савчук отметила, что озвучивает информацию, полученную от врачей.

По ее словам, медики сообщают, что количество пациентов с тяжелой анемией и признаками недоедания выросло примерно на 5% по сравнению с прошлым годом.

В то же время, депутат не привела официальной государственной статистики, а ссылалась именно на информацию от врачей, с которыми общалась.

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По мнению Савчук, подобная тенденция свидетельствует об ухудшении материального положения части населения.

Она подчеркнула, что некоторые люди не могут позволить себе не только лечение, но и полноценное питание, из-за чего их состояние ухудшается настолько, что нуждается в госпитализации.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2026 года средняя пенсия в Украине выросла до 7 272 гривен — на 860 грн больше, чем год назад (6 410 грн). Общее количество пенсионеров уменьшилось на 283 тысячи и составляет 9 976 619 человек.

Четверть украинских пенсионеров (около 2,4 млн) получают менее 4 000 гривен в месяц. Самая высокая средняя пенсия — в Киеве (9 901 грн), самая низкая — в Тернопольской области (5 656 грн).

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Самая многочисленная категория — выплаты от 3001 до 4000 гривен (24% пенсионеров). Значительно возросла доля получающих от 5 001 до 10 000 грн (36,5%). Количество пенсионеров с пенсией более 10 тысяч гривен достигло 1,9 миллиона. В то же время выплаты до 3 тысяч гривен получают только 335,8 тысяч человек.

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