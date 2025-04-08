Украинцам за границей могут отказать в выдаче паспорта: в МВД рассказали в каком случае

Паспорт

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В Украине, согласно новым правилам, если находящиеся за рубежом мужчины имеют недействительные военно-учетные документы, они могут столкнуться с отказом в выдаче паспорта. Сотрудники госпредприятия «Документ» имеют право отказать в оформлении паспорта из-за нарушения военного учета.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

«Если военно-учетные документы недействительны, работник ГП „Документ“ сообщает об отказе в оформлении паспорта. В таком случае необходимо обратиться в Министерство обороны», — говорится в сообщении.

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Для украинцев-мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей, чтобы получить паспорт, нужно обратиться в обособленный центр ГП «Документ». Министерство внутренних дел также отметило, что обязательно наличие действительных военно-учетных документов для оформления паспорта.

© МВС

«Физически предъявлять военно-учетный документ или „Резерв+“ не нужно. Процесс проверки статуса военного учета в реестре осуществляют работники центра. В случае отсутствия записи в реестре, она будет вноситься автоматически», — рассказали в МВД.

Напомним, ранее мы писали о том, что для украинцев за границей готовят сюрприз, связанный с военно-учетным документом.