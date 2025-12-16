Украинцев 18–60 лет будут автоматически ставить на военный учет: как это будет работать

Военный учет / © ТСН

Государство запускает экспериментальный проект автоматического взятия на военный учет украинцев мужского пола от 18 до 60 лет.

Подробности рассказал народный депутат Александр Федиенко.

По его словам, эксперимент позволяет автоматически ставить на учет мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, ранее не состоящих на учете, без личной явки и без прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Данные берутся автоматически из государственных реестров, включая демографические, ГТС, налоговые и другие базы.

Автоматический учет применяется даже для граждан, находящихся за границей.

Медицинское освидетельствование не требуется — учет проводится на основании возраста и отсутствия предварительного статуса на военном учете.

Лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями могут подать медицинские документы добровольно. Решение ВЛК в этих случаях принимается по документам, без личного присутствия. Данные об инвалидности подтягиваются автоматически из медицинских и социальных реестров по запросу лица.

Напомним, что ранее украинцы уже получили возможность становиться на военный учет без личных обращений, очередей и дополнительных справок. В Министерстве обороны подчеркнули, что это уменьшает бюрократию и обеспечивает государство актуальными и точными данными.