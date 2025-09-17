Украинцев 60+ начали брать в ВСУ: новые правила мобилизации

ВСУ / © СБУ

В Украине граждане в возрасте от 60 лет теперь могут поступать на военную службу по контракту.

Об этом сообщил секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Роман Костенко в Facebook.

По его словам, в воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уже разослан Алгоритм действий должностных лиц по принятию на службу граждан старшего возраста.

«Это означает, что процедура официально запущена, и желающие могут обращаться в соответствующие учреждения для оформления всех необходимых документов», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Министерство обороны Украины активно работает над законодательными изменениями, которые предусматривают переход к контрактной армии.Новая система будет иметь четкие мотивационные условия для военнослужащих, включая миллионные выплаты.

Ранее Нардеп Александр Федиенко сообщил, что украинцы в возрасте 60+ могут поступать в ВСУпо контракту только добровольно. Для этого необходимо получить согласие воинской части, пройти медицинскую и психологическую комиссию, после чего возможно зачисление на небоевую должность. Контракт заключается на год, кандидаты могут выбирать должность самостоятельно или через ТЦК и СП. Процесс включает медпроверки, испытательный срок и подписание контракта.