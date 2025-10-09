Украинцев автоматически поставят на учет в ТЦК: адвокат об изменениях для мужчин 25-60 лет

Мобилизация в Украине. / © ТСН.ua

Украинцев от 25 до 60 лет будут ставить на учет в ТЦК автоматически. Теперь Территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут иметь больше данных о военнообязанных.

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии "24 Канала".

По ее словам, согласно правилам военного учета мужчин до 25 лет, состоящих на учете призывников, после достижения этого возраста в течение 30 дней автоматически (без вызова) снимают с учета призывников и заносят в Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов. После этого им присваивают воинское звание "солдат (матрос) запаса" и указывают вторую категорию запаса.

Мужчины, возраст которых 25-60 лет, ранее не состоящие на учете, берутся на него на основании данных, полученных Минобороны через электронный обмен информацией из демографического реестра, системы ГТС, налоговых и других информационных баз.

По словам Марины Бекало, после этого их также вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

"Как следствие, ТЦК и СП будут иметь военно-учетные сведения обо всех военнообязанных граждан в возрасте от 25 до 60 лет, чьи сведения есть в реестрах. Речь идет о фамилии, имени и отчестве, налоговом номере, адресе места жительства (регистрации), месте работы (самозанятости), образовании.

Она также пояснила, что ТЦК и СП на основании имеющихся данных будут в дальнейшем вызывать этих лиц для прохождения военно-врачебной комиссии. После этого будет решен вопрос призыва на военную службу во время мобилизации, если их признают пригодными и если у них нет оснований для отсрочки.

Напомним, Верховная Рада Украины 9 октября разрешила критическим предприятиям бронировать нарушителей мобилизации. Теперь они на 45 дней могут бронировать военнообязанных, у которых нет или ненадлежаще оформлены военно-учетные документы. Свои голоса за это решение отдали 272 народных депутата.