Украинцев будут готовить к нацсопротивлению с 14 лет: детали от Минобороны

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В Украине с 14-летнего возраста будут вводить цикл подготовки к национальному сопротивлению в рамках реформирования системы военной подготовки молодежи и студентов.

Об этом сообщил и.о. начальника отдела политики национального сопротивления Минобороны Игорь Хорт, пишет "Укринформ".

По его словам, вместо базовой общевойсковой подготовки будет внедрена новая модель – основы национального сопротивления, которая охватит всех граждан.

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"Мы сейчас отходим от той системы, где все сводилось к БЗИН. Это больше не просто учебная дисциплина, это цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению", - говорит представитель Минобороны.

Цикл подготовки к нацсопротивлению начинается с 14 лет. В частности, через участие в военно-патриотических играх таких, как «Сокол», «Джура», а также изучение обновленного предмета «Защита Украины», уже внедряемого в школах и профтехобразовании. Также будет отменен БЗИН в вузах. Его заменят "Основы национального сопротивления", но без присвоения военной специальности.

«Это не о военной специальности. Это о мотивации, о готовности защищать страну. Предмет "Основы национального сопротивления" будет обязателен как для ребят, так и для девушек. Не хочешь проходить – отчисляйся из учебного заведения”, – подчеркнул Хорт.

Он объясняет, что новый подход предполагает практическое участие в обучении. В частности, манипуляция с оружием, тактическая и огневая подготовка.

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По словам Хорта, еще один цикл подготовки к национальному сопротивлению – это центры «18-60+».

"Мы создаем центры подготовки для всех: резервистов, студентов, желающих. Каждый сможет прийти, потренироваться, подержать оружие, понять свой уровень", - добавил представитель Министерства обороны.

Как сообщалось, МОН обновило правила дистанционного обучения в Украине. В частности, требования к наполнению дистанционных классов сейчас такие же, как и для очных и смешанных форм обучения. Класс можно открывать при наличии не менее 5 учащихся. кроме того, школы могут открывать классы дистанционного обучения независимо от наличия полных параллелей.

Дата публикации 15:10, 04.08.25 Количество просмотров 11 Как меняется украинская школа: обновленный стандарт, вызовы и пути развития образования