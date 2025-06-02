Украинцев будут готовить к нацсопротивлению: Верещук перечислила главные пункты законопроекта

Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук

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В Верховной Раде 2 июня регистрируется законопроект об изменениях в законодательство относительно национального сопротивления.

Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.

Теперь всех — как женщин, так и мужчин будут готовить к защите Украины в рамках программы нацпротивопротивления.

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Подготовка будет как добровольной, так и в пределах образовательных программ. Учения развернут по всей стране. Руководителями и инструкторами центров станут ветераны, имеющие боевой опыт.

Верещук назвала законопроект важным шагом к системной готовности всего общества к защите государства.

Она назвала законопроект важным шагом к системной готовности всего общества к защите государства.

Из главного Верещук выделила следующее:

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подготовку будут проходить разные категории граждан, с охватом как мужчин, так и женщин;

подготовка будет проходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ;

обучение будет проходить на базе Центров подготовки, которые будут развернуты по всей стране;

руководители и инструкторы Центров — ветераны, имеющие боевой опыт.

В первую очередь, центры будут иметь право использовать имущество государственных и местных органов власти, воинских частей, общественных организаций, отметила Верещук.

Также такие центры смогут создавать стрельбы и использовать огнестрельное оружие для учебных целей.

«Система подготовки к национальному сопротивлению — это не о войне, это о готовности: сопротивляться врагу, защищать и помогать, побеждать! Нацсопротивление — это о мире. Ибо настоящий мир имеет за спиной силу общества», — отметила она.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Ирина Верещук ранее уже анонсировала появление новых законов.

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«Речь идет не просто об изменениях законодательства. Мы создаем новую экосистему подготовки всего гражданского населения к сопротивлению врагу», — отмечала она.

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