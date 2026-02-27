Украинцев будут штрафовать за цветы: как не влететь на деньги

Шафран / © Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА

Реклама

Дополнено новыми материалами

С приходом весеннего тепла в украинских зонах отдыха начинают цвести первоцветы — уникальные растения, знаменующие завершение зимы. Несмотря на их привлекательность, наполнять ими вазы дома не стоит: эти цветы теряют вид почти мгновенно после срезки. К тому же за подобный «увлечение» предусмотрена юридическая ответственность.

Какие именно штрафные санкции ждут нарушителей за уничтожение или реализацию ранних цветов в 2026 году, пишут «Новости.LIVE».

Какие растения защищает закон

В Государственной экологической инспекции напомнили, что государственная защита распространяется более чем на 40 видов первоцветов. Ежегодно весной наблюдается массовый сбор этих цветов, поэтому они оказываются под угрозой исчезновения. Чаще незаконно собирают:

Реклама

шафран;

горицвет;

белоцвет;

подснежники;

сон-траву;

черемшу и другие.

Украинцам в очередной раз напоминают, что незаконная уборка, транспортировка или продажа этих растений влечет административную ответственность.

Не покупай, не срывай, не распространяй первоцвет! / © Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в Facebook

Какой штраф можно получить из-за цветов

Закон четко определяет ответственность за нарушение правил охраны первоцветов. Основные наказания регламентированы Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и включают штрафы, конфискацию растений и возмещение за каждый уничтоженный цветок. В частности:

Статья 88-1 КУоАП — нарушение правил приобретения или сбыта растений:

Штраф за незаконное приобретение или продажу обычных растений — до 1 700 грн. Если нарушение касается видов, занесенных в Красную книгу или собранных в заповедниках, штраф до 3 655 грн с конфискацией цветов.

Статья 90 КУоАП — нарушение правил охраны растений: за прямое уничтожение или незаконный сбор цветов с дикой природы граждане платят до 510 грн, должностные лица — до 850 грн, с конфискацией растений.

Помимо штрафов нарушитель может быть обязан компенсировать ущерб за каждое уничтоженное растение. Например, за подснежник или белоцвет придется заплатить от 49 до 62 грн за одно растение, а за тюльпан или шафран — сумма зависит от конкретного вида.

Ранее мы писали о том, что на Закарпатье уже с середины февраля начали появляться первые шафраны и подснежники, хотя массовое цветение традиционно происходит только во второй половине марта.