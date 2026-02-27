- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 511
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинцев будут штрафовать за цветы: как не влететь на деньги
Помимо штрафов нарушитель может быть обязан компенсировать ущерб за каждое уничтоженное растение.
С приходом весеннего тепла в украинских зонах отдыха начинают цвести первоцветы — уникальные растения, знаменующие завершение зимы. Несмотря на их привлекательность, наполнять ими вазы дома не стоит: эти цветы теряют вид почти мгновенно после срезки. К тому же за подобный «увлечение» предусмотрена юридическая ответственность.
Какие именно штрафные санкции ждут нарушителей за уничтожение или реализацию ранних цветов в 2026 году, пишут «Новости.LIVE».
Какие растения защищает закон
В Государственной экологической инспекции напомнили, что государственная защита распространяется более чем на 40 видов первоцветов. Ежегодно весной наблюдается массовый сбор этих цветов, поэтому они оказываются под угрозой исчезновения. Чаще незаконно собирают:
шафран;
горицвет;
белоцвет;
подснежники;
сон-траву;
черемшу и другие.
Украинцам в очередной раз напоминают, что незаконная уборка, транспортировка или продажа этих растений влечет административную ответственность.
Какой штраф можно получить из-за цветов
Закон четко определяет ответственность за нарушение правил охраны первоцветов. Основные наказания регламентированы Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и включают штрафы, конфискацию растений и возмещение за каждый уничтоженный цветок. В частности:
Статья 88-1 КУоАП — нарушение правил приобретения или сбыта растений:
Штраф за незаконное приобретение или продажу обычных растений — до 1 700 грн.
Если нарушение касается видов, занесенных в Красную книгу или собранных в заповедниках, штраф до 3 655 грн с конфискацией цветов.
Статья 90 КУоАП — нарушение правил охраны растений: за прямое уничтожение или незаконный сбор цветов с дикой природы граждане платят до 510 грн, должностные лица — до 850 грн, с конфискацией растений.
Помимо штрафов нарушитель может быть обязан компенсировать ущерб за каждое уничтоженное растение. Например, за подснежник или белоцвет придется заплатить от 49 до 62 грн за одно растение, а за тюльпан или шафран — сумма зависит от конкретного вида.
Ранее мы писали о том, что на Закарпатье уже с середины февраля начали появляться первые шафраны и подснежники, хотя массовое цветение традиционно происходит только во второй половине марта.