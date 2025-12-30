Украинцев будут теперь кормить в ТЦК: новые правила от Кабмина

Питание в ТЦК: Кабмин обновил правила для мобилизованных / © ТСН.ua

Мобилизированных украинцев или добровольцев, которые намерены подписать контракт, теперь будут кормить в ТЦК.

Об этом сообщает Минобороны.

Так, Кабмин обновил правила организации питания граждан, прибывающих в ТЦК и СП во время мобилизации. Согласно изменениям, граждан, прибывающих в военкоматы во время мобилизации, будут обеспечиваться питанием за счет государства согласно Каталогу продуктов питания, который используется в ВСУ.

«Изменения в порядок проведения мобилизации и норм питания позволят лучше организовать обеспечение людей на этапе подготовки к отправке в войска и к моменту зачисления в списки воинских частей», — отметили в Минобороны.

