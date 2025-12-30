- Дата публикации
Украинцев будут теперь кормить в ТЦК: новые правила от Кабмина
Минобороны обеспечит питанием граждан в ТЦК.
Мобилизированных украинцев или добровольцев, которые намерены подписать контракт, теперь будут кормить в ТЦК.
Об этом сообщает Минобороны.
Так, Кабмин обновил правила организации питания граждан, прибывающих в ТЦК и СП во время мобилизации. Согласно изменениям, граждан, прибывающих в военкоматы во время мобилизации, будут обеспечиваться питанием за счет государства согласно Каталогу продуктов питания, который используется в ВСУ.
«Изменения в порядок проведения мобилизации и норм питания позволят лучше организовать обеспечение людей на этапе подготовки к отправке в войска и к моменту зачисления в списки воинских частей», — отметили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что в Украине с начала нового учебного года, с сентября 2026-го, учащиеся 1–11 классов получат бесплатное питание.