Украинцев хотят наказывать за нарушение комендантского часа: что будет грозить

Полиции хотят разрешить задерживать нарушителей комендантского часа / © ТСН.ua

Реклама

В Кодексе Украины об административных правонарушениях может появиться новая статья, которая будет предусматривать наказание за нарушение требований военного положения, в частности так называемого комендантского часа.

Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, соответствующий законопроект был одобрен 13 августа на заседании Кабмина.

«Предполагается установить ответственность за нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится всеобщая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений)», — отметил он.

Реклама

Кроме того, этим законопроектом предлагается внести в статью 262 КУАП изменения, которые будут предоставлять право органам полиции проводить административное задержание в отношении нарушителей.

Напомним, в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — с 7 августа до 5 ноября.