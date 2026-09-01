Украинцев хотят жестче штрафовать за нарушение языкового закона: что планируется

Украина / © ТСН.ua

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Несмотря на годы независимости, украинцы до сих пор много жалуются на игнорирование государственного языка. Поэтому депутаты планируют существенно усилить наказание за постоянные нарушения языкового закона.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень для «День.LIVE».

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По его словам, количество обращений граждан по поводу нарушений не уменьшается. Это отражается и на уровне наложенных штрафов и предупреждений. Чтобы исправить это, в парламентском комитете подготовили новые правила и наказания.

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«По моей инициативе Комитет по гуманитарной политике разработал внесение изменений в закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного и, по крайней мере, часть народных депутатов поддерживает идею увеличения штрафов за массовое и системное нарушение языкового закона. Ибо то, что бьет по нашим основам нашей идентичности, должно быть соответствующим эквивалентом наказаний в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях», — отметил Тарас Кремень.

Омбудсмен объяснил, что штрафовать конкретных чиновников или преподавателей дело уполномоченных органов. В то же время он отметил обострение языкового вопроса в отдельных регионах, в частности на Закарпатье. Решать эту проблему государство и общество должны вместе.

Чиновник пока не знает, хватит ли в Раде голосов за новые штрафы, но подчеркивает, что защищать государственный язык крайне важно.

Напомним, в Украине могут ужесточить языковое законодательство: новые правила предусматривают больше контроля за использованием государственного языка и повышения штрафов за нарушение.

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