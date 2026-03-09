Украинцев напугали новым Трудовым кодексом: действительно ли декрет сократят до 4 месяцев

Декретный отпуск / © Freepik

В Украине ходят слухи, что декретный отпуск сократят до 4 месяцев. Все это прописано в проекте нового Трудового кодекса. На самом же деле документ, который должен заменить старые советские правила современными европейскими стандартами, вызвал бурные обсуждения в соцсетях именно из-за неверной трактовки новых норм.

Об этом пишет ТСН.ua.

Мифы и реальность: что на самом деле предлагает Минэкономики

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины выступило с официальными разъяснениями, чтобы опровергнуть неточности. В ведомстве отмечают: речь идет не о сокращении существующих прав, а о внедрении дополнительных инструментов поддержки отцовства.

Согласно тексту проекта, в Украине предлагают ввести новый оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продолжительностью 4 месяца. Эта норма не заменяет стандартный отпуск по уходу до 3 лет, а является отдельным механизмом:

Каждый родитель получает индивидуальное право на 2 месяца такого оплачиваемого отпуска. Это должно способствовать более сбалансированному распределению семейных обязанностей.

Для одиноких матерей или родителей сохраняется право на все 4 месяца оплачиваемого отпуска единолично.

Защита от увольнения — проект прямо запрещает увольнять по инициативе работодателя работников с детьми младше полутора лет, детьми с инвалидностью, а также одиноких родителей с детьми до 14 лет.

«Как сейчас: отпуск до 3 лет с сохранением рабочего места. Во время этого отпуска производится выплата ЕСВ за женщину (в 2026 году ЕСВ составляет 1 902 грн/мес.)

Как будет после принятия Трудового кодекса: отпуск до 3 лет с сохранением рабочего места. Во время этого отпуска производится выплата ЕСВ за женщину.

То есть здесь тоже ничего не меняется. Эта норма остается без изменений. Работник или работница могут находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста», — отметили в министерстве.

К слову, кроме «декретных» вопросов, кодекс предлагает ряд других изменений:

Отпуска: минимальный ежегодный отпуск будет составлять 28 дней (вместо нынешних 24). Сверхурочные работы: лимит часов увеличивается со 120 до 180 в год (по договоренности — до 250), однако базовая продолжительность недели остается неизменной — 40 часов. Локаут: работодатели получат право на коллективные действия в ответ на неправомерные забастовки, что является привычной практикой в странах Европейского Союза.

«Декрет не отменяется»

Народный депутат Алексей Гончаренко также призвал граждан не поддаваться панике, вызванной сообщениями в Telegram-каналах. Он подтвердил, что распространенная информация об ограничении декрета только четырьмя месяцами является фейком.

«Сегодня телеграм-каналы распространили фейк, якобы декретный отпуск будет 4 месяца. Но это неправда! Неоплачиваемый декретный отпуск до 3 лет сохраняется», — подчеркнул парламентарий.

Депутат объяснил: новый закон просто лучше разъясняет, как совмещать работу и воспитание детей. Например, беременным женщинам будут оплачивать время, потраченное на визиты к врачу, а родители получат право на тот же дополнительный оплачиваемый отпуск.

Пока документ готовят к первому голосованию в Верховной Раде. В Минэкономики просят украинцев не верить слухам, а читать только официальные тексты законопроектов, чтобы не стать жертвой фейков.

Напомним, в Украине вопрос дополнительных отпусков для военных во время войны остается сложным. Их предоставление зависит от решения командира подразделения и регламентируется законодательством.