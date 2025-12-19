ТСН в социальных сетях

Украинцев массово штрафуют: за что придется отдать почти 1 млн грн

Частное здание усадебного типа может иметь не более двух этажей с обустроенной мансардой.

В Украине владельцев частных домов могут оштрафовать на очень большие суммы из-за нарушений строительных норм.

Чаще проблемы возникают из-за лишнего этажа, возведенного без разрешений и согласований, пишет Госинспекции архитектуры и градостроительства.

Согласно действующим правилам, частный дом усадебного типа может иметь только два полноценных этажа и мансарду. Третий этаж автоматически считается нарушением, если для него не оформлены все необходимые документы.

Если владелец планирует строить больше разрешенной этажности, нужно заранее получить дополнительные согласования, пройти специальные процедуры и внести изменения в проектную документацию. Однако на практике многие игнорируют эти требования.

Какие штрафы

За незаконное строительство при выполнении работ предусмотрены штрафы от 8 500 гривен до 908 400 гривен. Сумма зависит от масштаба возбуждения, стадии строительства и статуса объекта. Если же разрешение на строительство было получено, но в процессе было выявлено нарушение норм ДБН, штрафы стартуют от 850 гривен.

Эксперты рекомендуют заранее проверять градостроительные ограничения на земельном участке, получать все необходимые разрешения перед реконструкцией и отклоняться от утвержденного проекта без повторного согласования. В противном случае строительство может обернуться реальными финансовыми потерями.

