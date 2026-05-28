Украинцев могут переселить из старых домов: во власти объяснили, что будет с "хрущевками"

"Хрущевки" / © Украинская правда

В Украине готовятся новые правила управления жилищным фондом в рамках масштабной жилищной реформы. Речь идет, в частности, о старых домах, которые находятся в плохом техническом состоянии и нуждаются в ремонте, реконструкции или замене.

Детальнее рассказала председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк в интервью OBOZ.ua.

По ее словам, сейчас идет работа над законопроектом об управлении жилищным фондом. Документ уже подготовило Министерство развития общин и территорий, пока он находится на общественном обсуждении. В парламенте его планируют зарегистрировать в текущем году.

Отдельно власть работает над специальным законодательством по социальному жилью. Оно должно определить механизмы формирования такого фонда, стоимость аренды и правила предоставления жилья нуждающимся в поддержке.

Шуляк отметила, что в Украине планируется создать обширную информационно-аналитическую систему, где будет собрана информация о жилом фонде — коммунальном, государственном и частном. Через электронный кабинет граждане смогут получать предложения по доступным жилищным программам.

"Человек, желающий улучшить свои жилищные условия, сможет заходить через свой электронный кабинет в эту систему. Система проанализирует, кто этот человек, к какой социальной категории принадлежит, пользуется ли субсидиями, какой доход у него и его семьи - и выдаст для него лучшие решения", - пояснила нардепка.

По замыслу, если доходы человека не разрешают приобрести жилье, система может предложить социальное жилье. Если же гражданин имеет более высокие доходы или принадлежит к льготной категории, ему могут предложить государственные программы вроде "еселе".

Будут ли сносить старые хрущевки

Отдельное направление жилищной реформы касается старых кварталов и домов, в том числе хрущевок. По словам Елены Шуляк, такие дома не будут обязательно сносить: часть из них может пройти реновацию.

Речь идет о том, что здания могут либо демонтировать, если они аварийны и не подлежат ремонту, либо модернизировать с учетом безопасности и энергоэффективности.

«Все хрущевки, все эти устаревшие кварталы, подчеркиваю, могут быть снесены. Но здесь акцент на "могут", ведь эти же кварталы могут попасть под реновацию», — пояснила Шуляк.

Она подчеркнула, что для этого необходим отдельный закон, который должен урегулировать механизмы отселения, компенсаций и ответственности.

По ее словам, принудительное выселение не планируется. В то же время решение о сносе или реновации не потребует согласия всех 100% жителей, ведь тогда такие проекты фактически невозможно было бы реализовать. Сейчас обсуждается, какой процент согласия жителей будет необходимым — 75%, 80% или другой показатель.

Если дом признают аварийным и не подлежащим ремонту, жильцы должны заранее понимать, какую компенсацию получат: новое жилье или деньги. В случае денежной компенсации должно быть ясно, хватит ли этой суммы на приобретение другого жилья.

Если же речь идет о реновации, нужно будет определить, где люди будут жить на время проведения работ, кто будет предоставлять временное жилье и кто будет нести ответственность за соблюдение сроков.

Финансирование таких проектов, по словам Шуляк, может осуществляться за счет международных доноров, местных или региональных бюджетов. Она отметила, что суммы будут значительными, однако при наличии четкого плана можно будет рассчитать расходы, доходы и найти модель, выгодную для жителей, города и инвесторов.

