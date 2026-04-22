Украинцев не пустят в Польшу без денег: сколько нужно иметь наличных, чтобы попасть в страну

Пункт пропуска

Польские пограничники могут проверять наличие денег у граждан, пересекающих границу, чтобы убедиться, что иностранец способен обеспечить себя во время поездки. В таком случае украинцы должны показать наличные — их количество должно соответствовать официально установленным лимитам или быть больше их. Если же необходимой суммы при себе у путешественников не окажется, во въезде в страну им могут отказать.

Об этом сообщается на правительственном портале Республика Польша.

Согласно Постановлению Министра внутренних дел Польши правило по проверке финансовой состоятельности иностранцев при пересечении границы действует еще от 23 февраля 2015 года.

Путешественники должны доказать, что имеют достаточно денег на все время запланированного визита в страну. Для этого существуют конкретные лимиты — минимальная сумма, которую пограничники могут попросить предъявить в качестве доказательства платежеспособности.

По состоянию на апрель 2026 года иностранец, въезжающий на территорию Республики Польша, должен иметь средства к существованию в размере не менее:

300 злотых (3,5 тысячи гривен) — для путешествия продолжительностью до четырех дней включительно;

75 злотых (900 гривен) на каждый день — для поездки продолжительностью более четырех дней.

или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Путешественники, въезжающие на территорию Республики Польша с целью обучения или продолжения обучения, участия в научных исследованиях или обучении, проведения научно-исследовательской работы и обучения или продолжения образования, должны иметь финансовые ресурсы для покрытия расходов на содержание в размере не менее 1270 злотых (15 тысяч гривен) для проживания в течение первых двух месяцев запланированного пребывания или иметь с собой эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Для украинских беженцев в Польше меняют правила — последние новости:

Украинцам в Польше, которые планируют оформить карту побыту CUKR, следует срочно проверить свой статус в системе PESEL. В посольстве Украины в Польше отмечают: требование «непрерывности» предусматривает именно 365 дней пребывания подряд без пауз, поэтому суммировать отдельные периоды не разрешается.

Если статус UKR менялся хотя бы временно, весь годовой отсчет автоматически начинается заново.

Выезд из Польши более чем на 30 дней автоматически меняет статус на NUE. По возвращении UKR предоставляется повторно, но уже от новой даты. Предыдущий период не засчитывается. Если же его ошибочно отменили из-за более короткой поездки, непрерывность можно восстановить через обращение в гмину.

В то же время украинцам, которые планируют выезд в Польшу или другие страны ЕС, стоит быть внимательными, ведь из-за нарушения таможенных правил на границе могут грозить финансовые санкции. В частности, речь идет о запрете ввоза отдельных продуктов (мяса, сала, молочных изделий), а также об обязательном декларировании наличности более 10 000 евро — за несоблюдение этих норм предусмотрены штрафы до 150% стоимости товаров или 20% от суммы превышения лимита с конфискацией. Чтобы обычная поездка не превратилась в судебную волокиту, специалисты советуют быть максимально открытыми во время таможни.

