- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 102
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинцев "осматривают татуировки" на польской границе - в ЦПИ прокомментировали слухи
Вражеские Telegram-каналы распространяют фальшивые фото и информацию, чтобы взорвать доверие между Украиной и Польшей.
Информация о том, что польские пограничники якобы заставляют украинцев раздеваться "до белья", проверяют телефоны и ищут "запрещенные татуировки", является фейком.
Вражеские Telegram-каналы распространяют эти сообщения, прикрепляя фотографии информационных стендов, отмечает ЦПД.
Во Львовском пограничном отряде сообщили, что эти материалы являются частью российской информационной атаки, направленной на подрыв украинско-польских отношений. Изображения стендов были изменены в графических редакторах и содержат многочисленные русизмы, орфографические и пунктуационные ошибки.
Цель дезинформации – посеять недоверие между украинцами и поляками и разрушить партнерство и солидарность, укрепившиеся после начала полномасштабного вторжения РФ.
Напомним, Кабмин утвердил постановление о пересечении границы 18-22 летними. Так, с завтрашнего дня, 28 августа, выезжать смогут мужчины в возрасте до 22 лет включительно.