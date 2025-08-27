ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
102
Время на прочтение
1 мин

Украинцев "осматривают татуировки" на польской границе - в ЦПИ прокомментировали слухи

Вражеские Telegram-каналы распространяют фальшивые фото и информацию, чтобы взорвать доверие между Украиной и Польшей.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Граница с Польшей

Граница с Польшей / © Getty Images

Информация о том, что польские пограничники якобы заставляют украинцев раздеваться "до белья", проверяют телефоны и ищут "запрещенные татуировки", является фейком.

Вражеские Telegram-каналы распространяют эти сообщения, прикрепляя фотографии информационных стендов, отмечает ЦПД.

Вражеские Telegram-каналы распространяют фальшивые новости.

Вражеские Telegram-каналы распространяют фальшивые новости.

Во Львовском пограничном отряде сообщили, что эти материалы являются частью российской информационной атаки, направленной на подрыв украинско-польских отношений. Изображения стендов были изменены в графических редакторах и содержат многочисленные русизмы, орфографические и пунктуационные ошибки.

Цель дезинформации – посеять недоверие между украинцами и поляками и разрушить партнерство и солидарность, укрепившиеся после начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, Кабмин утвердил постановление о пересечении границы 18-22 летними. Так, с завтрашнего дня, 28 августа, выезжать смогут мужчины в возрасте до 22 лет включительно.

Дата публикации
Количество просмотров
102
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie