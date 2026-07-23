Украинцев освободили от части коммунальных платежей: кто и за что может не платить

Коммуналка.

Реклама

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разрешила украинцам не оплачивать отдельные жилищно-коммунальные услуги в некоторых случаях. Речь идет о ситуациях, когда их невозможно предоставлять должным образом из-за последствий агрессии РФ.

Каких именно коммунальных услуг это касается, сообщило издание Новости. Live.

Газоснабжение

Из-за последствий войны владельцы поврежденного или разрушенного жилья могут не платить за распределение газа, если пользование им стало опасным или невозможным. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг.

Реклама

В НКРЭКУ объяснили: если из-за обстрелов или разрушения дома нет возможности безопасно пользоваться газом и газовыми приборами, плата за услугу доставки голубого топлива не будет начисляться.

Это важно, ведь плата за раздел газа не зависит от того, сколько потребитель использовал топлива в течение месяца. Ее рассчитывают на весь газовый год и оплачивают равными частями.

Ранее из-за этого возникали проблемы: люди, вынужденные покинуть разрушенные дома и фактически не пользовавшиеся газом, все равно получали начисления за его доставку.

Техобслуживание сетей

Украинцы, чье жилье было повреждено или разрушено из-за боевых действий, могут не платить за техническое обслуживание внутридомовых газовых систем. Это будет действовать в течение всего периода, когда пользоваться газом невозможно.

Реклама

В НКРЭКУ отметили, что изменения призваны защитить потребителей от ситуаций, когда им приходится оплачивать услуги, которые фактически не оказываются из-за последствий войны.

Кроме того, жильцов таких домов уволили от обязанности ежемесячно передавать показатели газовых счетчиков оператору газораспределительной системы. Это правило будет действовать в период, когда потребление газа в поврежденном или разрушенном жилье невозможно, а плата за его доставку не начисляется.

Раньше система работала по-другому: размер платы за распределение газа зависел не от фактического потребления в течение месяца, а от заказанной годовой мощности. Поэтому даже в случаях, когда люди не пользовались газом из-за повреждения жилья, начисления могли оставаться.

Владельцам поврежденного или разрушенного жилья нужно обратиться к своему оператору газораспределительной сети и предоставить документы, подтверждающие факт повреждения имущества.

Реклама

Мы также писали о новом платеже в квитанциях за коммуналку — «Управление многоквартирным домом». Он касается домов, где совладельцы не создали ОСМД и не определили самостоятельно форму управления. Новая услуга начисляется только тем домам, для которых управляющий был определен по результатам конкурса.

Новости партнеров