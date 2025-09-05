ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
228
Время на прочтение
1 мин

Украинцев ожидает настоящее лето: прогноз погоды на 5 сентября

В пятницу будет тепло, облачно и без осадков. Температура воздуха поднимется до +29.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Погода порадует украинцев

Погода порадует украинцев / © Pixabay

Сегодня, 5 сентября, в Украине будет царить сухая, но переменная погода. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

Осадков не ожидается, переменная облачность. Температура днем будет составлять +21…26°С. На западе и юге страны днем ожидается +24…29°С.

В Киевской области и в столице переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области днем будет в пределах +23…28°С. В Киеве днем +25…27°С.

Ранее синоптик предупредил украинцев, что во второй половине сентября могут быть заморозки. Ожидается похолодание.

По долгосрочному прогнозу «Украинского гидрометцентра», нынешний сентябрь, в отличие от прошлогоднего, не ожидается слишком теплым. Если в прошлом году средняя месячная температура в сентябре была выше нормы на 1-2 градуса, то сейчас она будет находиться в пределах нормы. То есть от 13 до 18 градусов тепла, в Карпатах +11-12 градусов, это на 6-8 градусов ниже, чем в августе.

