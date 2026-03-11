Украинцев порадует тепло, но ненадолго: синоптик взволновала прогнозом погоды

Украину накроет солнечный антициклон

В Украине 12 марта сохранится теплая и солнечная погода. Так проявляется влияние антициклона, обеспечивающего сухой и ясный день почти по всей территории страны.

Об этом сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, воздух завтра в большинстве областей прогреется до +12+18 градусов.

«Завтра, 12 марта, в Украине снова антициклон и снова много солнца. И еще больше градусов», – сказала она.

Украину накроет солнечный антициклон / © Наталия Диденко / Facebook

Погода в Украине

Поэтому в среду, 12 марта, в Украине будет царить антициклон, поэтому осадков не ожидается, а небо будет преимущественно ясным. Вместе с солнечной погодой придет и ощутимое потепление.

По прогнозам, максимальная температура воздуха в большинстве областей поднимется до +12…+18 градусов, что создаст почти весеннюю атмосферу в середине марта.

Однако, по прогнозу, такая теплая погода будет длиться не так долго. По предварительным прогнозам примерно с 17 марта возможно снижение температуры, поэтому нынешние солнечные дни следует использовать для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Погода в Киеве

В столице 12 марта также ожидается солнечная, сухая и достаточно теплая погода. Дневная температура воздуха поднимется до +15 градусов.

Киевляне смогут насладиться по-настоящему весенней атмосферой – много солнца, комфортное тепло и осадков. Именно такая погода часто становится первым признаком того, что природа постепенно просыпается после зимы.

Ранее уже говорилось, что пик потепления еще впереди. Синоптик назвал даты, когда ждать максимум тепла и подчеркнул, что в Украине продолжается нетипичный по погодным условиям март.

В то же время, пока синоптики фиксируют температурные рекорды в Украине, в горах сохраняется опасность схождения лавин. Напомним, что там весеннее тепло начинает постепенно угасать. Погода изменится, ведь из Европы придут атмосферные фронты, которые принесут больше облаков и периодических дождей.