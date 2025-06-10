Украинцев предупредили, что не стоит делать во время работы мобильных групп ПВО (фото)

Пули от пулемета. Фото: Сергей Бескрестнов

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Во время работы мобильных огневых групп против дронов-камикадзе типа Shahed украинцам нельзя стоять у окон, даже если звуки выстрелов раздаются издалека.

Об этом написал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов, позывной «Флеш».

«Пуля от пулемета летит на много километров и она очень опасна», — говорится в сообщении.

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Он также посоветовал отодвинуть кровати от окон, чтобы снизить риск ранения во время ночных атак.

Пули от пулемета. Фото: Сергей Бескрестнов

Пули от пулемета. Фото: Сергей Бескрестнов

Пули от пулемета. Фото: Сергей Бескрестнов

Напомним, во время ночной атаки российских войск, состоявшейся во вторник, 10 июня, украинская противовоздушная оборона успешно обезвредила 284 вражеские цели в небе над Украиной.