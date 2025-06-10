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- Украина
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Украинцев предупредили, что не стоит делать во время работы мобильных групп ПВО (фото)
Даже если выстрелы ПВО раздаются далеко не стоит подходить к окнам.
Во время работы мобильных огневых групп против дронов-камикадзе типа Shahed украинцам нельзя стоять у окон, даже если звуки выстрелов раздаются издалека.
Об этом написал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов, позывной «Флеш».
«Пуля от пулемета летит на много километров и она очень опасна», — говорится в сообщении.
Он также посоветовал отодвинуть кровати от окон, чтобы снизить риск ранения во время ночных атак.
Напомним, во время ночной атаки российских войск, состоявшейся во вторник, 10 июня, украинская противовоздушная оборона успешно обезвредила 284 вражеские цели в небе над Украиной.