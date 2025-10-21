ТСН в социальных сетях

Украина
49
1 мин

Украинцев предупредили об очередях на одном из КПП на границе с Польшей: что известно

В пункте пропуска "Краковец" заработала новая система EES.

Елена Капник
КПП "Краковец".

КПП "Краковец". / © Государственная пограничная служба Украины

На границе с Польшей в пункте пропуска «Краковец» возможно замедление движения в связи с начальной работой новой системы EES.

Об этом сообщили в ГНСУ.

Отмечается, что во время первого въезда граждане будут проходить регистрацию:

  • фотографирование лица;

  • снятие четырех отпечатков пальцев.

При дальнейших пересечениях границы проверка будет продолжаться быстрее, подчеркивают пограничники. Ведь данные автоматически сверятся с сохраненными в базе. Система фиксирует дату, время и место выезда.

EES – это электронная система, фиксирующая данные о пересечении внешних границ Шенгенской зоны без необходимости проставления штампов в паспортах. Ее цель – укрепление безопасности, точный вид сроков пребывания иностранцев в ЕС и противодействие незаконной миграции.

Напомним, новые правила въезда в ЕС начались с 12 октября. Однако, не все пропускные пункты будут оборудованы соответствующей техникой от этой даты. В целом, новые правила будут внедряться постепенно до 10 апреля 2026 года. Следует помнить, что внедрение системы EES не заменяет «классические» требования к краткосрочным поездкам в страны ЕС и Шенгенскую зону.

