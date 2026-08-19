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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украинцев предупредили о дефиците электроэнергии зимой: в городах могут быть длительные отключения

Украинцы в зимний сезон 2026-2027, скорее, столкнутся с серьезным дефицитом электроэнергии.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Удары по энергетике

Удары по энергетике / © ТСН.ua

Зимой Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии на уровне 25%. Это может означать отключение света не менее пяти часов в сутки.

Об этом в эфире «Утро.LIVE» заявил народный депутат Юрий Камельчук.

По его словам, ситуация с газоснабжением также остается сложной, однако в настоящее время ее удается контролировать благодаря альтернативным маршрутам импорта газа из Европы.

Наибольшие риски для энергоснабжения, по словам депутата, ожидаются в больших городах и регионах прифронтовых. Именно там энергетическую инфраструктуру сложнее всего защитить от регулярных российских атак.

«Это ближайшие к фронту или приграничью: Сумы, Харьков, Киев, потому что это большой город. Также Одесса и Одесский регион, Николаев, Херсон — все, что было под риском, остается под риском», — отметил Камельчук.

В то же время прогноз по возможным отключениям будет зависеть от интенсивности российских атак, состояния энергосистемы и погодных условий в течение отопительного сезона.

Напомним, в Киеве зимой отключения электроэнергии могут продолжаться до шести часов подряд в вечерние пиковые часы. Утром ограничение прогнозируется на уровне 2–3 часов. Отдельной проблемой для столицы остается теплоснабжение. Из-за повреждений ТЭЦ-4 под риском находится около 1100 жилых домов. Как вариант решения проблемы рассматривают перевод ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в режим работы больших коммунальных котельных.

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