Украинцев предупредили о дефиците электроэнергии зимой: в городах могут быть длительные отключения

Удары по энергетике / © ТСН.ua

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Зимой Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии на уровне 25%. Это может означать отключение света не менее пяти часов в сутки.

Об этом в эфире «Утро.LIVE» заявил народный депутат Юрий Камельчук.

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По его словам, ситуация с газоснабжением также остается сложной, однако в настоящее время ее удается контролировать благодаря альтернативным маршрутам импорта газа из Европы.

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Наибольшие риски для энергоснабжения, по словам депутата, ожидаются в больших городах и регионах прифронтовых. Именно там энергетическую инфраструктуру сложнее всего защитить от регулярных российских атак.

«Это ближайшие к фронту или приграничью: Сумы, Харьков, Киев, потому что это большой город. Также Одесса и Одесский регион, Николаев, Херсон — все, что было под риском, остается под риском», — отметил Камельчук.

В то же время прогноз по возможным отключениям будет зависеть от интенсивности российских атак, состояния энергосистемы и погодных условий в течение отопительного сезона.

Напомним, в Киеве зимой отключения электроэнергии могут продолжаться до шести часов подряд в вечерние пиковые часы. Утром ограничение прогнозируется на уровне 2–3 часов. Отдельной проблемой для столицы остается теплоснабжение. Из-за повреждений ТЭЦ-4 под риском находится около 1100 жилых домов. Как вариант решения проблемы рассматривают перевод ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в режим работы больших коммунальных котельных.

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