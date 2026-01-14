ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
486
Время на прочтение
1 мин

Украинцев предупредили о минной угрозе от "Шахедов": в чем опасность

Россияне сбрасывают магнитные мины с «Шахедов» на железнодорожном направлении Ковель-Киев.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Россияне сбрасывают магнитные мины с «Шахедов»

Россияне сбрасывают магнитные мины с «Шахедов» / © Национальная полиция Украины

Российские войска начали использовать беспилотники Shahed для дистанционного минирования украинских территорий.

Об этом сообщил эксперт по радиоэлектронной борьбе и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

«Половина „Шахедов“, что атакуют последние дни ЖД Ковель-Киев, несут на себе магнитные мины, которые сбрасывают в снег. Пожалуйста, предупредите все службы о рисках», — отметил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что впоследствии эти мины начнут самоликвидироваться.

«То есть скоро начнет взрываться все то, что сбросили 12 января», — предостерегает эксперт.

Напомним, ранее мы писали, что российские войска начали применять на фронте маскировочные сетки, обладающие чрезвычайно высокой степенью реалистичности.

Ранее сообщалось, что Россия вооружила реактивные «Шахеды» ракетами.

Дата публикации
Количество просмотров
486
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie