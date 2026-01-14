Украинцев предупредили о минной угрозе от "Шахедов": в чем опасность

Россияне сбрасывают магнитные мины с «Шахедов» / © Национальная полиция Украины

Реклама

Российские войска начали использовать беспилотники Shahed для дистанционного минирования украинских территорий.

Об этом сообщил эксперт по радиоэлектронной борьбе и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

«Половина „Шахедов“, что атакуют последние дни ЖД Ковель-Киев, несут на себе магнитные мины, которые сбрасывают в снег. Пожалуйста, предупредите все службы о рисках», — отметил эксперт.

Реклама

Эксперт подчеркнул, что впоследствии эти мины начнут самоликвидироваться.

«То есть скоро начнет взрываться все то, что сбросили 12 января», — предостерегает эксперт.

Напомним, ранее мы писали, что российские войска начали применять на фронте маскировочные сетки, обладающие чрезвычайно высокой степенью реалистичности.

Ранее сообщалось, что Россия вооружила реактивные «Шахеды» ракетами.