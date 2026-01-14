- Дата публикации
Украинцев предупредили о минной угрозе от "Шахедов": в чем опасность
Россияне сбрасывают магнитные мины с «Шахедов» на железнодорожном направлении Ковель-Киев.
Российские войска начали использовать беспилотники Shahed для дистанционного минирования украинских территорий.
Об этом сообщил эксперт по радиоэлектронной борьбе и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.
«Половина „Шахедов“, что атакуют последние дни ЖД Ковель-Киев, несут на себе магнитные мины, которые сбрасывают в снег. Пожалуйста, предупредите все службы о рисках», — отметил эксперт.
Эксперт подчеркнул, что впоследствии эти мины начнут самоликвидироваться.
«То есть скоро начнет взрываться все то, что сбросили 12 января», — предостерегает эксперт.
