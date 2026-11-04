Погода в Украине

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В четверг, 5 ноября, в большинстве регионов Украины ожидается прохладная и сухая погода, вызванная влиянием высокого атмосферного давления. Синоптики предупреждают о ночных морозах и сильном северо-западном ветре.

Подробный прогноз погоды — узнайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине 5 ноября — прогноз синоптиков

Как отметила синоптикиня Наталья Диденко, в четверг в Украине будет наблюдаться некомфортный ветер с порывами 10-14 м/с, местами возможны и штормовые порывы от 15 м/с и более.

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По ее данным, ночью прогнозируется небольшой мороз от 0 до -3 °C, в то время как на востоке и юге будет +1…+4 °C. В течение дня колонки термометров покажут +4…+8 °C.

Также Наталья Диденко отметила, что из-за высокого атмосферного давления осадков почти не будет — только на Черниговщине и Сумской области возможен небольшой дождь. В Киеве ночью будет около 0°C, местами с небольшим морозом. В столице ожидается сухая, но ветреная погода.

«Итак, завтра (5 ноября — ред.) в Украине ожидается ветреная холодная погода, однако с интересной синоптической ситуацией», — отметила Диденко.

По информации синоптика Игоря Кибальчича, погоду определят антициклон с запада и холодный воздух с севера Европы, из-за чего ночью ожидаются небольшие морозы. Благодаря антициклону на большинстве территории Украины будет сухо. Лишь в отдельные дни на юге и юго-западе возможны небольшие дожди, а в Карпатах иногда с мокрым снегом.

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Погода в Европе. / © Журнал "Футбол"

По его словам, 5 ноября ветер будет северного и северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с. Ночные показатели составят -2…+3 °С, днем температура поднимется до +3…+8 °С (в Закарпатье — до +10 °С). Ночью и утром местами будет туман.

В Украинском гидрометеорологическом центре тоже подтвердили, что 5 ноября погоду определят малоподвижный антициклон с центром над Северным морем. С северо-запада будет поступать холодный воздух.

Погода в Украине 5 ноября. / © Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что в Украине облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять от 3° тепла до 3° мороза (на крайнем юге +2…+7°C), днем — +4…+9°C.

Погода в Киеве

Как отметили в Украинском гидрометеорологическом центре, в столице и территории Киевской области 5 ноября прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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Температура по области ночью составит от 3° тепла до 2° мороза, днем — 4–9° тепла. В Киеве ночью ожидается 1–3° тепла, днем — 5–7° тепла,

Погода во Львове

В четверг, 5 ноября, во Львове и области облачно с прояснениями и без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, а на дорогах возможна гололедица. Ветер северо-западный, 3–8 м/с.

Ночью по области ожидается 0-5° мороза, днем — 4-9° тепла. Во Львове ночью 2–4° мороза, днем — 6–8° тепла, сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепре 5 ноября будет облачно без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, сообщили в Гидрометеорологическом центре Днепропетровской и Донецкой областей.

Также синоптики добавили, что по области температура воздуха ночью будет от -1° до +4°, днем — +2…+8°. В Днепре ночью ожидается +1…+3°, днем +5…+7°.

Погода в Одессе

По прогнозу Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей, 5 ноября в Одессе и области будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. На дорогах области видимость будет хорошей.

Температура ночью по области будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла, днем +4…+9°. В городе Одессе ночью будет 2-4 ° тепла, а днем — 6-8 ° тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области и в областном центре 5 ноября ожидается облачная погода без существенных осадков. Ветер западной четверти со скоростью 9-14 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от 3° тепла до 2° мороза, днем — 2–7° тепла. Непосредственно в Харькове ночью показатели будут колебаться около 0°, а днем ожидается 4–6° тепла, отметили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Прогноз погоды — последние новости

Напомним, в Украину пришло похолодание, которое задержится по меньшей мере до 10 ноября. После этого ожидается потепление, но вместе с ним придут и дожди.

Ранее мы писали, что 4 ноября в Украине ощутимо похолодает из-за северного антициклона. На большинстве территории будет сухо, но из-за сильного северного ветра будет казаться еще холоднее.

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