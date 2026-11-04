ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
89
Время на прочтение
4 мин

Украинцев предупредили о морозах: в каких городах ударят первыми — подробный прогноз (карта)

Погода в Украине заметно изменится 5 ноября. Синоптики также предупреждают о сильном ветре и первых морозах.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Погода в Украине

Погода в Украине

В четверг, 5 ноября, в большинстве регионов Украины ожидается прохладная и сухая погода, вызванная влиянием высокого атмосферного давления. Синоптики предупреждают о ночных морозах и сильном северо-западном ветре.

Подробный прогноз погоды — узнайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине 5 ноября — прогноз синоптиков

Как отметила синоптикиня Наталья Диденко, в четверг в Украине будет наблюдаться некомфортный ветер с порывами 10-14 м/с, местами возможны и штормовые порывы от 15 м/с и более.

По ее данным, ночью прогнозируется небольшой мороз от 0 до -3 °C, в то время как на востоке и юге будет +1…+4 °C. В течение дня колонки термометров покажут +4…+8 °C.

Также Наталья Диденко отметила, что из-за высокого атмосферного давления осадков почти не будет — только на Черниговщине и Сумской области возможен небольшой дождь. В Киеве ночью будет около 0°C, местами с небольшим морозом. В столице ожидается сухая, но ветреная погода.

«Итак, завтра (5 ноября — ред.) в Украине ожидается ветреная холодная погода, однако с интересной синоптической ситуацией», — отметила Диденко.

По информации синоптика Игоря Кибальчича, погоду определят антициклон с запада и холодный воздух с севера Европы, из-за чего ночью ожидаются небольшие морозы. Благодаря антициклону на большинстве территории Украины будет сухо. Лишь в отдельные дни на юге и юго-западе возможны небольшие дожди, а в Карпатах иногда с мокрым снегом.

Погода в Европе. / © Журнал "Футбол"

Погода в Европе. / © Журнал "Футбол"

По его словам, 5 ноября ветер будет северного и северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с. Ночные показатели составят -2…+3 °С, днем температура поднимется до +3…+8 °С (в Закарпатье — до +10 °С). Ночью и утром местами будет туман.

В Украинском гидрометеорологическом центре тоже подтвердили, что 5 ноября погоду определят малоподвижный антициклон с центром над Северным морем. С северо-запада будет поступать холодный воздух.

Погода в Украине 5 ноября. / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 5 ноября. / © Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что в Украине облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять от 3° тепла до 3° мороза (на крайнем юге +2…+7°C), днем — +4…+9°C.

Погода в Киеве

Как отметили в Украинском гидрометеорологическом центре, в столице и территории Киевской области 5 ноября прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью составит от 3° тепла до 2° мороза, днем — 4–9° тепла. В Киеве ночью ожидается 1–3° тепла, днем — 5–7° тепла,

Погода во Львове

В четверг, 5 ноября, во Львове и области облачно с прояснениями и без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, а на дорогах возможна гололедица. Ветер северо-западный, 3–8 м/с.

Ночью по области ожидается 0-5° мороза, днем — 4-9° тепла. Во Львове ночью 2–4° мороза, днем — 6–8° тепла, сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепре 5 ноября будет облачно без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, сообщили в Гидрометеорологическом центре Днепропетровской и Донецкой областей.

Также синоптики добавили, что по области температура воздуха ночью будет от -1° до +4°, днем — +2…+8°. В Днепре ночью ожидается +1…+3°, днем +5…+7°.

Погода в Одессе

По прогнозу Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей, 5 ноября в Одессе и области будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. На дорогах области видимость будет хорошей.

Температура ночью по области будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла, днем +4…+9°. В городе Одессе ночью будет 2-4 ° тепла, а днем — 6-8 ° тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области и в областном центре 5 ноября ожидается облачная погода без существенных осадков. Ветер западной четверти со скоростью 9-14 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от 3° тепла до 2° мороза, днем — 2–7° тепла. Непосредственно в Харькове ночью показатели будут колебаться около 0°, а днем ожидается 4–6° тепла, отметили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Прогноз погоды — последние новости

Напомним, в Украину пришло похолодание, которое задержится по меньшей мере до 10 ноября. После этого ожидается потепление, но вместе с ним придут и дожди.

Ранее мы писали, что 4 ноября в Украине ощутимо похолодает из-за северного антициклона. На большинстве территории будет сухо, но из-за сильного северного ветра будет казаться еще холоднее.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie