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- Украина
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Украинцев предупредили о мошеннической схеме с чеками: вы можете потерять деньги
В рамках этой схемы продавцы или интернет-магазины просят покупателя оплатить товар немедленно, но обещают выслать товарный чек позже.
В Украине появилась новая мошенническая схема в магазинах. Если чек не выдают, это тревожный сигнал.
Об этом предупредили в Госспецсвязи.
«Чек — это не формальность. Это доказательство покупки и защиты ваших прав. Без него вы фактически остаетесь без гарантий, так что вернуть товар или доказать факт оплаты будет значительно сложнее. Запомните: оплата без чека — это риск потерять деньги. Надежный продавец всегда выдает чек сразу. Не соглашайтесь на оплату без чека», — говорится в сообщении.
Соблюдайте правила платежной безопасности во время онлайн-покупок:
Если оплачиваете товар на сайте, то обязательно проверьте, надежен ли он. Не вводите платежные данные на подозрительных вебресурсах.
Если покупаете на каком-нибудь сайте впервые, то выбирайте наложенный платеж. Если сомневаетесь в надежности продавца — лучше отказаться от покупки.
Мошеннические схемы в Украине — последние новости
В Украине зафиксировали новую волну кибермошенничества — гражданам массово посылают фальшивые счета на оплату электроэнергии якобы от имени Министерства энергетики Украины. Украинцев призывали не открывать сомнительные ссылки, внимательно проверять адрес отправителя и пользоваться официальными сервисами поставщиков электроэнергии для оплаты коммунальных услуг.
Кроме того, украинцам предлагают фейковые надбавки к пенсии для похищения банковских данных. Мошенники прикрываются обязательной идентификацией и ограниченными сроками.