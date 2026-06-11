Украинцев предупредили о мошеннической схеме с чеками: вы можете потерять деньги

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В Украине появилась новая мошенническая схема в магазинах. Если чек не выдают, это тревожный сигнал.

Об этом предупредили в Госспецсвязи.

«Чек — это не формальность. Это доказательство покупки и защиты ваших прав. Без него вы фактически остаетесь без гарантий, так что вернуть товар или доказать факт оплаты будет значительно сложнее. Запомните: оплата без чека — это риск потерять деньги. Надежный продавец всегда выдает чек сразу. Не соглашайтесь на оплату без чека», — говорится в сообщении.

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Соблюдайте правила платежной безопасности во время онлайн-покупок:

Если оплачиваете товар на сайте, то обязательно проверьте, надежен ли он. Не вводите платежные данные на подозрительных вебресурсах.

Если покупаете на каком-нибудь сайте впервые, то выбирайте наложенный платеж. Если сомневаетесь в надежности продавца — лучше отказаться от покупки.

Мошеннические схемы в Украине — последние новости

В Украине зафиксировали новую волну кибермошенничества — гражданам массово посылают фальшивые счета на оплату электроэнергии якобы от имени Министерства энергетики Украины. Украинцев призывали не открывать сомнительные ссылки, внимательно проверять адрес отправителя и пользоваться официальными сервисами поставщиков электроэнергии для оплаты коммунальных услуг.

Кроме того, украинцам предлагают фейковые надбавки к пенсии для похищения банковских данных. Мошенники прикрываются обязательной идентификацией и ограниченными сроками.

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