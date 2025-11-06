Украинцев предупредили о мошенничестве с выплатой 6500 грн

Банковские карты / © Associated Press

В Украине активизировались мошенники, которые предлагают оформить карточку для получения выплаты государственной помощи в 6500 грн. На самом деле большинство государственных выплат происходит через приложение «Дия».

Об этом сообщил народный депутат, член налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Вижу активизацию ботоферм мошенников, которые предлагают „оформить карту для получения выплаты 6500 гривен“. Напоминаю: никогда не переходите по сомнительным ссылкам и не передавайте данные своей банковской карты», — говорится в заявлении нардепа.

Он отметил, что ни один государственный орган не рассылает ссылки через сторонние сервисы.

На самом деле для получения государственной помощи, в том числе и выплаты 6500 грн, не надо оформлять никакие «специальные» карточки. Большинство выплат осуществляется через «Дию».

Гетманцев призвал игнорировать такие предложения об оформлении карт и не передавать личные данные посторонним лицам.

Мошеннические сообщения о выплатах помощи 6500 грн

Напомним, 5 ноября правительство Украины утвердило программу социальной помощи «Зимняя поддержка», которая предусматривает единовременную выплату в размере 6500 грн для наиболее уязвимых категорий населения. Программа охватит более 660 тыс. человек. Средства будут начислены автоматически через Пенсионный фонд, и предназначены для: детей-сирот, детей под опекой/с инвалидностью (в приемных семьях), внутренне-перемещенных лиц с детьми/инвалидностью и одиноких пенсионеров.