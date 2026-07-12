Украинцев предупредили о неожиданном погодном сюрпризе: где в понедельник будет холоднее всего

Погода летом

Реклама

На следующей неделе в Украине ожидается постепенное потепление, однако в понедельник, 13 июля, в ряде областей ещё сохранится прохладная погода.

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, в большинстве областей максимальная дневная температура воздуха составит от +22 до +28 градусов. В то же время вдоль полосы от Закарпатья через Винницкую, Черкасскую области и вплоть до Сумской области будет прохладнее.

Реклама

«В понедельник в Украине максимальная температура воздуха в течение дня составит +22…+28 градусов. Интересная особенность — вдоль полосы от Закарпатья через Винницкую и Черкасскую области вплоть до Сумской области будет прохладнее, +18…+21 градус», — отметила Диденко.

Дожди ожидаются не везде

По прогнозу синоптиков, кратковременные дожди пройдут в западных и северных областях, местами осадки возможны в центральной части страны, а также на юге Одесской области.

На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется.

Какая будет погода в Киеве

В столице в понедельник ожидается северо-западный ветер, который утром и днём может быть довольно сильным. Во второй половине дня или ближе к вечеру возможен дождь.

Реклама

«Температура воздуха в Киеве завтра составит около +25 градусов», — сообщила синоптик.

Когда вернётся тепло

По словам Натальи Диденко, уже со вторника в Украине начнётся постепенное повышение температуры.

«Потепление наступит со вторника, оно будет плавным, без резких перепадов», — подытожила она.

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич ранее прогнозировал, что с 17 по 20 июля в Украине ожидается температура до +28…+33 °С, а на юге и на Донбассе местами жара может усилиться до +34…+36 °С.

Реклама

Новости партнеров