ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1081
Время на прочтение
1 мин

Украинцев предупредили о непогоде: что следует учесть

В Украине в воскресенье 2 ноября ожидается туман. Учитывая этот факт, водителям и пешеходам нужно быть очень осторожными.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
туман

туман / © unsplash.com

Жителей Украины предупредили об опасных метеорологических явлениях 2 ноября. Уровень опасности I (желтый).

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Подробности

Как стало известно, ночью и утром 2 ноября в Украине будет туман — видимость 200-500 м. Исключение составят следующие области: западные, Житомирская, Винницкая и Одесская.

«И уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Украинцев предупредили, что такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Как мы писали ранее, из-за прогнозируемого тумана на дорогах следует быть крайне внимательными и осторожными. При неблагоприятной погоде водителям следует:

  • снижать скорость движения

  • включить противотуманные фары вместе с ближним светом

  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями

  • избегать резких маневров на дороге.

Что же касается пешеходов, то стоит:

  • быть внимательными;

  • использовать световозвращающие элементы, чтобы оставаться заметными для водителей в темное время суток и во время тумана.

Дата публикации
Количество просмотров
1081
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie