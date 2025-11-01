- Дата публикации
Украинцев предупредили о непогоде: что следует учесть
В Украине в воскресенье 2 ноября ожидается туман. Учитывая этот факт, водителям и пешеходам нужно быть очень осторожными.
Жителей Украины предупредили об опасных метеорологических явлениях 2 ноября. Уровень опасности I (желтый).
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
Подробности
Как стало известно, ночью и утром 2 ноября в Украине будет туман — видимость 200-500 м. Исключение составят следующие области: западные, Житомирская, Винницкая и Одесская.
«И уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.
Украинцев предупредили, что такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.
Как мы писали ранее, из-за прогнозируемого тумана на дорогах следует быть крайне внимательными и осторожными. При неблагоприятной погоде водителям следует:
снижать скорость движения
включить противотуманные фары вместе с ближним светом
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями
избегать резких маневров на дороге.
Что же касается пешеходов, то стоит:
быть внимательными;
использовать световозвращающие элементы, чтобы оставаться заметными для водителей в темное время суток и во время тумана.