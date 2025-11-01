Украинцев предупредили о непогоде: что следует учесть

туман / © unsplash.com

Жителей Украины предупредили об опасных метеорологических явлениях 2 ноября. Уровень опасности I (желтый).

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Подробности

Как стало известно, ночью и утром 2 ноября в Украине будет туман — видимость 200-500 м. Исключение составят следующие области: западные, Житомирская, Винницкая и Одесская.

«И уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Украинцев предупредили, что такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Как мы писали ранее, из-за прогнозируемого тумана на дорогах следует быть крайне внимательными и осторожными. При неблагоприятной погоде водителям следует:

снижать скорость движения

включить противотуманные фары вместе с ближним светом

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями

избегать резких маневров на дороге.

Что же касается пешеходов, то стоит:

