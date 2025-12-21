- Дата публикации
Категория
Украина
70
1 мин
Украинцев предупредили о непогоде: детали
В Украине в понедельник, 22 декабря, объявлен желтый уровень опасности из-за тумана.
Сегодня, 22 декабря, ночью и утром почти по всей территории Украины туман. Ожидается видимость 200-500 метров. (и уровень опасности, желтый).
Об этом сообщает ГСЧС.
Людей призывали учитывать погодные условия и быть крайне осторожными.
«Ночью и утром почти по всей территории Украины туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности, желтый). Берегите себя», — говорится в сообщении.
Раньше мы писали о том, какая будет погода в Украине 22 декабря.
Да, существенных осадков не предвидится, лишь кое-где возможна легкая морось. Дневная температура в большинстве регионов будет удерживаться около 0°C, а на юге — до +3…+8°С.