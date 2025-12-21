Украинцев предупредили о непогоде: детали

туман / © unsplash.com

Сегодня, 22 декабря, ночью и утром почти по всей территории Украины туман. Ожидается видимость 200-500 метров. (и уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает ГСЧС.

Людей призывали учитывать погодные условия и быть крайне осторожными.

«Ночью и утром почти по всей территории Украины туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности, желтый). Берегите себя», — говорится в сообщении.

Да, существенных осадков не предвидится, лишь кое-где возможна легкая морось. Дневная температура в большинстве регионов будет удерживаться около 0°C, а на юге — до +3…+8°С.