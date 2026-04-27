Украинцев предупредили о ночной опасности: к чему готовиться
В конце апреля большинство областей Украины окажется в зоне действия опасных погодных явлений.
В Украине объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого снижения температуры в ночное время. Синоптики предупредили о сильных заморозках.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Укргидрометцентр предупредил об опасных стихийных и погодных явлениях на территории Украины. В ночные часы 28, 29 и 30 апреля по всей стране, за исключением морских побережий и Крыма, ожидаются заморозки в воздухе до 0…-3°.
Объявлен второй уровень опасности — оранжевый.
Такие температурные условия могут негативно повлиять на плодовые деревья, которые цветут, и нанести им вред.
Напомним, 27 апреля Украину накрыла аномальная непогода: снег выпал в Киеве, Харькове, Днепре и Полтаве, а на горе Поп Иван зафиксировали сильный мороз. В Харькове из-за урагана обесточены тысячи абонентов, а на Днепропетровщине снег местами образовал временный покров. В Полтавской и Киевской областях объявлена опасность из-за порывов ветра и ночных минусовых температур.