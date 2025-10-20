Украинцев предупредили о новом оружии РФ, которое сильнее "Шахеда": подробности

ВСУ / © Associated Press

Российская Федерация, страна-агрессор, существенно нарастила производство своего нового гибридного оружия — бомбы-ракеты «Гром-1» (Гром-Е1), являющейся сочетанием высокоточной авиабомбы и ракеты типа Х-38. Этот шаг усиливает угрозу глубокому украинскому тылу, поскольку дальность поражения модернизированных версий достигает 200 километров.

Об этом сообщил украинский военный Станислав Бунятов с позывным «Османом» в своем Telegram-канале «Говорят Снайпер».

По данным военного, враг производит две основные модификации «Гром-1»:

Базовая версия с дальностью 100–120 км. Модифицированные образцы способны преодолевать расстояние до 200 километров, хотя эти версии могут иметь несколько меньший взрывной заряд.

Разрушительный потенциал

Как отмечает военный, главная опасность «Гром-1» состоит в ее мощи. Хотя эти снаряды могут не обладать идеальной точностью, их боевая часть составляет примерно 250–315 кг. Этот вес критический, поскольку он в 3–5 раз превышает боевую нагрузку, которую может нести дрон-камикадзе «Шахед».

«Это кратно повышает масштабы разрушений гражданской инфраструктуры от прилетов в глубоком тылу», — подчеркнул Бунятов.

Военный также призвал украинцев сохранять бдительность и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку террор и умышленное убийство мирных людей остаются одним из основных способов ведения войны для России.

Стоит отметить, что четырьмя днями ранее, 16 октября, Бунятов сообщал об испытаниях РФ на Николаевщине модернизированных управляемых авиабомб (КАБов) с дальностью более 150 км. В тот же день Воздушные силы ВСУ подтвердили, что около 12:00 был зафиксирован пуск авиационного средства поражения с самолета Су-34 из акватории Черного моря в направлении Николаева.

Напомним, россияне 20 октября запустили КАБ в Полтавскую область. Это оружие впервые достигло области.

Утром 20 октября армия РФ ударила беспилотником по частному дому в поселке Орелька Лозовского района. Пострадала семья.