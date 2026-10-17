Украинцев предупредили о новой опасности в 4 областях: особенно внимательными придется быть на дорогах

В четырех областях Украины ожидается густой туман / © Pixabay

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Ночью и утром 18 октября туман охватит Винницкую, Кировоградскую, Черкасскую и Киевскую области. Видимость на дорогах может составлять всего 200–500 метров, что усложнит движение транспорта и повысит опасность для водителей и пешеходов.

Об этом предупреждает ГСЧС Украины.

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Как вести себя на дорогах во время тумана

В связи с ухудшением видимости объявлен уровень опасности — желтый. Водителям советуют снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями и включать противотуманные фары.

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Пешеходам также следует быть внимательными, особенно при переходе дороги. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы, чтобы водители могли заметить человека издалека.

Какая будет погода в Украине в ближайшие дни

Густой туман сопровождает неустойчивую осеннюю погоду, охватившую Украину из-за активности циклонов, приносящих дожди и похолодания. В выходные облачность и периодические осадки сохранятся во многих регионах, а туманы местами и дальше будут ухудшать видимость. По прогнозу синоптиков, влажная погода с дождями и туманами продлится до середины следующей недели.

18–19 октября к южным областям приблизится очередной циклон со стороны Турции. Он принесет сильные дожди, а в отдельных районах возможны грозы. Температура в течение суток будет составлять +10–15 градусов. Из-за осадков и влажного воздуха погодные условия будут оставаться неустойчивыми даже там, где дожди будут временно ослабевать.

Впоследствии погода должна постепенно улучшиться. По предварительным прогнозам, после 20 октября атмосферное давление будет расти, дожди будут прекращаться, а температура воздуха будет увеличиваться. Так что нынешнее похолодание не означает, что тепло окончательно покинуло Украину: после затяжной волны осадков еще ожидаются теплые дни золотой осени.

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