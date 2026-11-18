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Украинцев предупредили о новых отключениях света: какие графики введут 19 ноября
В Украине снова будут действовать графики отключения света. Причем в части регионов — на протяжении всех суток.
В четверг, 19 ноября, в части регионов Украины будут круглосуточно отключать свет.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Графики отключения света 19 ноября — что известно
По данным компании, ограничения будут распределяться следующим образом:
для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3 очередей;
для промышленности будут применять графики ограничения мощности.
Свет будут отключаться из-за российских атак на энергосистему. Энергетики непрерывно ремонтируют сети, чтобы поскорее вернуть электричество в дома. Точный график для вашего адреса ищите на страницах местного облэнерго.
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, Россия продолжает атаковать украинскую энергетику. Из-за повреждения оборудования в Харьковской и Сумской области сейчас вынужденно действуют аварийные отключения света.
Кроме того, утром 18 ноября российская армия беспилотниками атаковала Ровенскую область. В регионе возникли отключения света.
К слову, в ближайшие два месяца украинцам придется привыкать к повторяющемуся сценарию с электричеством. Эксперт объяснил, почему даже после ремонтов свет может исчезать снова.