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Дата публикации
Категория
Украина
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Украинцев предупредили о последних теплых днях: где разогреет до +20, а где накроют дожди и штормовой ветер

Пока на юге и востоке Украины сохраняется тепло до +20 °C, 29 октября в ряде регионов ожидаются дожди и порывы ветра до 20 м/с.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Погода в Украине

Погода в Украине / © ТСН

В Украине 29 октября сохранится достаточно теплая осенняя погода: на юге, востоке и кое-где в центре воздух прогреется до +15…+20 °C. На западе заметно будет прохладнее, а в ряде областей прогнозируют дожди и сильный ветер с порывами до 15–20 м/с.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 29 октября: где ждать дождей и тепла

Теплее всего 29 октября будет на юге и востоке Украины, а также кое-где в центральных областях — днем ожидается +15…+20 °C. На востоке прогнозируют солнечную погоду.

«Пока завтра, 29 октября, в южной части Украины, в восточных областях и кое-где в центральных максимальная температура воздуха — „рахат-лукум“, ожидается +15…+20 °C», — написала Диденко.

Значительно прохладнее будет на западе и Виннитчине — около +8…+10 °C. На севере и большинстве центральных областей столбики термометров покажут +11…+14 °C.

По прогнозу Диденко, дожди пройдут кое-где в западных областях, Винницкой, Одесской, Кировоградской и местами Черкасской области. В Киеве сильных осадков она не прогнозирует, днем в столице ожидается около +10…+12 °C.

Одной из основных погодных особенностей дня станет сильный ветер. По словам Диденко, на юге, востоке и в большинстве центральных областей порывы могут достигать 15–20 м/с.

«Важная деталь! На юге Украины, на востоке и в большинстве центральных областей ожидаются штормовые порывы ветра до 15–20 метров в секунду», — предупредила синоптик.

Когда в Украине похолодает: прогноз погоды на начало ноября

Теплая погода не задержится. По прогнозу Диденко, уже с началом ноября дневная температура в Украине снизится до +5…+9°C.

«С началом завершающего осеннего месяца, ноября, дневная температура воздуха снизится до 5–9 °C тепла. То же понимаете — способы дополнительного утепления уже должны рассматриваться на вечернем семейном собрании», — отметила Диденко.

Синоптик с юмором посоветовала заранее подумать о теплых вещах, пледах, термосах и других способах согреться, вспомнив также «пушистых кошек, дополнительные кальсоны, гламурное термобелье» и электропростынь.

Напомним, ранее синоптики уже предупреждали о приближении похолодания в Украине. На следующей неделе температура воздуха станет снижаться, а в западных и северных областях местами возможен мокрый снег.

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