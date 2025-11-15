Украинцев предупредили о резком похолодании и снеге: прогноз погоды на 16 ноября

Погода испортится / © Pixabay

В воскресенье, 16 ноября, в Украине изменятся погодные условия — станет холоднее. В некоторых регионах ожидается снег.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Небольшой дождь и мокрый снег ожидается в ночь на воскресенье, 16 ноября, на северо-востоке Украины, днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях небольшой (в Карпатах умеренный) дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в южной части Украины и на Прикарпатье местами туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура в северной части ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла. На остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, на юге страны 9-14°.

В Киеве 16 ноября ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Ранее синоптики сообщили, что украинцам пока не стоит ждать снегопадов. Однако зима посетит некоторые регионы.