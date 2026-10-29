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Украинцев предупредили о резком похолодании — погода на 30 октября
В Украине ожидается постепенное похолодание, связанное с изменением синоптических процессов и атмосферными фронтами.
Погода в Украине в пятницу, 30 октября, будет пасмурной и прохладной на большей части территории страны. В отдельных регионах — небольшой дождь.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
Погода в пятницу, 30 октября
В западных областях облачно, местами переменная облачность, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +7+9 градусов, дневная +8+10 градусов.
В северных областях пасмурно, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +6+8 градусов, дневная +9+11 градусов.
В центральных областях пасмурно, без осадков. Ночная температура +7+9 градусов, дневная +9+12 градусов.
В южных областях пасмурно, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +11+13 градусов, дневная +12+14 градусов.
В восточных областях пасмурно, местами переменная облачность, солнечно, без осадков. Ночная температура воздуха +7+9 градусов, дневная +11+13 градусов.
Ранее синоптики предупредили, что на смену относительной осенней стабильности в Украину следует мощный циклонический фронт, который принесет дожди и штормовые порывы ветра.