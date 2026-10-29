Украину накроет волна холода / © Associated Press

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Погода в Украине в пятницу, 30 октября, будет пасмурной и прохладной на большей части территории страны. В отдельных регионах — небольшой дождь.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

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Погода в пятницу, 30 октября

В западных областях облачно, местами переменная облачность, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +7+9 градусов, дневная +8+10 градусов.

В северных областях пасмурно, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +6+8 градусов, дневная +9+11 градусов.

В центральных областях пасмурно, без осадков. Ночная температура +7+9 градусов, дневная +9+12 градусов.

В южных областях пасмурно, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +11+13 градусов, дневная +12+14 градусов.

В восточных областях пасмурно, местами переменная облачность, солнечно, без осадков. Ночная температура воздуха +7+9 градусов, дневная +11+13 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что на смену относительной осенней стабильности в Украину следует мощный циклонический фронт, который принесет дожди и штормовые порывы ветра.

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