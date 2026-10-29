ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
646
Время на прочтение
1 мин

Украинцев предупредили о резком похолодании — погода на 30 октября

В Украине ожидается постепенное похолодание, связанное с изменением синоптических процессов и атмосферными фронтами.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Украину накроет волна холода

Украину накроет волна холода / © Associated Press

Погода в Украине в пятницу, 30 октября, будет пасмурной и прохладной на большей части территории страны. В отдельных регионах — небольшой дождь.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Погода в пятницу, 30 октября

  • В западных областях облачно, местами переменная облачность, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +7+9 градусов, дневная +8+10 градусов.

  • В северных областях пасмурно, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +6+8 градусов, дневная +9+11 градусов.

  • В центральных областях пасмурно, без осадков. Ночная температура +7+9 градусов, дневная +9+12 градусов.

  • В южных областях пасмурно, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +11+13 градусов, дневная +12+14 градусов.

  • В восточных областях пасмурно, местами переменная облачность, солнечно, без осадков. Ночная температура воздуха +7+9 градусов, дневная +11+13 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что на смену относительной осенней стабильности в Украину следует мощный циклонический фронт, который принесет дожди и штормовые порывы ветра.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie