Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды: какие регионы охватит

Погода / © ТСН.ua

Синоптики и спасатели предупреждают о резком ухудшении погодных условий в Украине в четверг, 26 декабря. Из-за активизации опасных метеорологических явлений по всей стране, за исключением Закарпатья, объявлен I уровень опасности (желтый).

Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) и в Украинском гидрометеорологическом центре.

«Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица (И уровень опасности, желтый)», — отметили в ГСЧС Украины.

В Укргидрометцентре добавили, что такая погода может привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в январе.

Ранее синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в пятницу, 26 декабря, в Украине ожидается потепление. В то же время будут метели, а на дорогах — гололедица.